Jean-Luc Guichet et James Hanrahan (dir.), Représentations des origines dans la pensée des Lumières

Représentations des origines dans la pensée des Lumières

Sous la direction de Jean-Luc Guichet et James Hanrahan

Paris, Classiques Garnier, coll. « Rencontres », n° 733, série « Le dix-huitième siècle » n° 51, 2026.

Au XVIIIe siècle, l’origine ne s’impose plus comme un donné préalable, mais se constitue dans l’acte même de questionner. Mobilisant de nouvelles méthodes conjecturales et les sciences émergentes, elle peut être tour à tour principe heuristique, impasse idéologique ou puissance de renouvellement.

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Existe également en version reliée - EAN 9782406206040 - au prix de 105 EUR.