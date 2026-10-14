Christina Alexopoulos de Girard

Récits de trauma dans la clinique de l'exil. Approches sémiotiques et psychanalytiques

Paris, Classiques Garnier, coll. « Sémiotiques », n° 6, 2026.

Ce travail retrace les modalités d’accompagnement thérapeutique et d’écoute clinique des narrations des personnes en situation d’exil et de précarité, rencontrées en centre d’hébergement d’urgence, en centre de rétention administrative, dans des campements ou en hôpital psychiatrique.

Table des matières

Existe également en version reliée - EAN 9782406198512 - au prix de 105 EUR.