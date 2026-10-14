ENFANCE DU VIVRE ENSEMBLE : CONTER, JOUER, À ÉGALITÉ. ET PUIS DE L'ART ET DU COCHON ! (Besançon)

Séminaire de recherche en littérature de jeunesse 2026-2027

ENFANCE DU VIVRE ENSEMBLE : CONTER, JOUER, À ÉGALITÉ. ET PUIS DE L'ART ET DU COCHON !

Dirigé par Élodie Bouygues & Julia Peslier (ÉLLIADD, pôle Arts et littérature, Co- porteuses de l’axe « Écritures et scènes de la jeunesse », Université Marie & Louis Pasteur)

Séminaire ouvert au public et aux mastérant.es

du parcours « Littérature de jeunesse », master « Lettres et humanités ».

Jeudi 26 novembre 2026 / 13h30-15h30

Faculté des Lettres, Grand Salon

Marie-Claire Simonin (CRIT, UMLP)

« Des ‘cercles d'enfants conteurs’ plurilingues à l’école : la littérature orale au service de l’entrée dans la littéracie »

Lundi 15 mars 2027 / 13h30-15h30

Faculté des lettres, Grand Salon (salle sous réserve)

Hélène Valance (CRIT, UMLP)

« Le tour du monde sur un plateau :

jeux de société et imaginaires de l'ailleurs au tournant du 20e siècle »

Jeudi 25 mars 2027 / 10-12h

Faculté des lettres, Amphi Cloché

Priscille Croce (Plurielles, U. Bordeaux Montaigne)

« Représentations antisexistes et représentations non-sexistes dans les albums de jeunesse contemporains »

Jeudi 1er avril 2027 / 10-12h

Faculté des lettres, Grand Salon (salle sous réserve)

Corinne François-Denève (CPTC, U. de Bourgogne Europe)

« Porcinets et cochonnets : le cochon dans la fiction jeunesse »

Lundi 3 mai 2027 / 14-18h

Faculté des lettres, Grand Salon (salle sous réserve)

« Bookclub », rencontre d’auteur.ice(s), animée par les mastérant·es de Lettres

Exposition des albums & travaux des étudiant.es et goûter festif

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BIO-BIBLIOGRAPHIE DE NOS INTERVENANTES

PRISCILLE CROCE est docteure en littérature française rattachée à l’Université Bordeaux Montaigne (Plurielles UR 24142). Après une quinzaine d’années d’enseignement dans le premier degré, elle a repris ses études et a soutenu une thèse intitulée Les représentations antisexistes dans les albums : de la production à la réception (2010-2020) en novembre 2025. Elle est également l'autrice d'un essai publié en 2024 aux éditions On ne compte pas pour du beurre : Où sont les albums jeunesse antisexistes ?

CORINNE FRANÇOIS-DENÈVE est professeure des universités en littérature française contemporaine à l’Université Bourgogne Europe. Elle est membre du Centre Pluridisciplinaire Textes et Cultures (CPTC). Ses recherches portent sur la littérature française contemporaine, les littératures comparées, notamment dans le domaine scandinave, les études théâtrales et actorales, la traduction et l’humour. Elle travaille également sur les relations entre littérature, théâtre et cinéma. Elle a notamment dirigé ou co-dirigé des ouvrages consacrés à La Reine Christine, à Vivien Leigh, ainsi qu’à Maria Casarès et Gérard Philipe. Elle est également traductrice, dramaturge et directrice de deux compagnies théâtrales. Elle s'intéresse donc aux bêtes de scène et, à ce titre, aux cochons.

MARIE-CLAIRE SIMONIN a été professeure d’école, en particulier sur des postes dédiés aux enfants du voyage et aux enfants de migrants. Docteure en sciences du langage, elle est membre associée au CRIT (Centre de recherches Interdisciplinaires et Transculturelles) à l’UMLP, et fait partie du comité de pilotage du site Bilem – Bilinguisme en maternelle et au cycle 2. Ses recherches, ancrées dans la linguistique de l’acquisition, la sociolinguistique et la didactique des langues et du plurilinguisme, portent sur le développement plurilingue du langage à l’école primaire et sur les effets de différents dispositifs de mise en œuvre d’une pédagogie de l’oral, en particulier celui des « cercles d’enfants conteurs ».

HÉLÈNE VALANCE est spécialiste de la culture visuelle des États-Unis et de la France du long XIXe siècle. Elle s’intéresse tout particulièrement à l’articulation en images du quotidien et politique, à travers notamment les jeux et jouets. Elle a récemment dirigé un programme de recherches à l’Institut National d’Histoire de l’Art consacré aux représentations de l’histoire dans les jeux de société en France et aux États-Unis, qui a donné lieu à une base de données en ligne, une exposition à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris en 2026, et une exposition prévue au Parc et Musée Buffonde Montbard en 2027. Elle a également été la commissaire de l’exposition « Détournements. politisation des objets du quotidien » à Ground Control en 2025.

ORGANISATRICES :

ÉLODIE BOUYGUES est professeure en langue et littérature françaises à l’université Marie et Louis Pasteur, et membre du laboratoire ELLIADD. Sa recherche porte sur la poésie contemporaine (XX-XXIe s.), la critique génétique (Genèse des seuils, 2019) et la littérature de jeunesse (Formes brèves en littérature de jeunesse, co- dirigé avec Yvon Houssais). Elle est spécialiste, éditrice et ayant-droit du poète Jean Follain (Genèse de Jean Follain, 2009). Elle anime les « Poètes du Jeudi », rencontres mensuelles de poésie contemporaine, depuis 2011.

JULIA PESLIER est maîtresse de conférences en littérature comparée à l’université Marie et Louis Pasteur, Elle a mené sa thèse sur la pensée faustienne chez Goethe, Pessoa, Valéry, Boulgakov et Mann (Paris 8, 2007). Outre les rapports entre mythe, savoir, inachèvement et traduction, ses recherches portent sur les dispositifs hétéronymiques, labyrinthiques et les esthétiques de la synesthésie dans la littérature, le cinéma et les arts. Elle s’intéresse plus récemment aux poétiques de l’album et du récit textile, liant enseignement et recherche création : album textile La Ronda de las Casas avec l’artiste chilienne Francisca Robles, Kal "Le Livre tricoté" avec Alice Hammer, collaboration artistique à la recherche auprès de compagnies (La Mue Eleonora Ribis et Compagnie Melampo). Elle a fondé et co-dirige la revue Skén&graphie.

CONTACT DES ORGANISATRICES :

elodie.bouygues@umlp.fr

julia.peslier@umlp.fr