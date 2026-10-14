Fabula fait peau neuve

Fabula change d’allure sans changer de nature : notre site qui accompagne depuis 1999 la recherche en littérature adopte une maquette plus visuelle et plus lisible après une longue série d’ajustements discrets. La page d’accueil s’organise désormais autour des éditos, réunis dans une mise en image et ordonnés en colonnes équilibrées et les trois Unes, « Littérature », « Questions de société » et « Web littéraire » sont plus faciles à naviguer. Les parutions, les appels, les postes et l’agenda reçoivent chacun leur couleur, reprise de page en page pour que chaque rubrique se reconnaisse d’un coup d’œil. La même charte s’étend à l’ensemble du site : Acta fabula, Fabula-LhT et les Colloques en ligne partagent les mêmes titres et la même typographie. Les fils d’Ariane redondants ont disparu, et les colonnes latérales sont allégées. Le bandeau a été réorganisé : « Questions de société » y trouve une place plus visible, un « Index des revues et colloques » rejoint les ressources, des vignettes des couvertures des livres rendent Acta plus accessible, etc.

Et vous l'avez vu : le moteur de recherche, refondu cet automne, interroge en quelques millisecondes plus de 120 000 documents.

Un goodies accompagne cette refonte : la carte des événements scientifiques. Colloques, journées d’étude et séminaires annoncés dans l’agenda y sont localisés à partir de leur adresse. Plus de 140 rendez-vous à venir s’y dessinent déjà, de Lausanne à Montréal et de Cluj à Tunis. Un filtre par pays et par période, et une liste qui suit la zone affichée, permettent de repérer en un instant ce qui se tient près de chez soi ou dans la ville où l’on se rend. La carte se met à jour chaque matin.

Ces transformations ne sont pas achevées. Les lecteurs qui remarqueraient une page récalcitrante, une rubrique mal rangée ou un événement égaré sur la carte sont invités à le signaler à gefen@fabula.org : le site se construit aussi avec eux. Et s'ils ont une idée géniale pour transformer plus avant Fabula, qu'ils nous écrivent aussi !