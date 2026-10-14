« Un prince et sa balayeuse : l'ethos de la culture moyenne dans les "écrits de jeunesse" de Gabrielle Roy au tournant des années 1940 » (Adrien Rannaud)

Le Groupe de recherches et d'études sur le livre au Québec (GRÉLQ) vous invite à la conférence d'Adrien Rannaud, qui s’intitule « Un prince et sa balayeuse : l’ethos de la culture moyenne dans les "écrits de jeunesse" de Gabrielle Roy au tournant des années 1940 » et qui aura lieu le mercredi 11 novembre 2026, de 9 h à 11 h 30 (EST). L’événement se déroulera au local A3-103 de la Faculté des lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke.

Vous pouvez visiter le site Internet du GRÉLQ pour plus de détails : https://www.usherbrooke.ca/grelq/actualites/evenements/details/59396