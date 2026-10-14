Cahiers Shakespeare en devenir, n° 19 : "Immersion dans La Nuit des rois de William Shakespeare"

Co-édité par Charlène Cruxent, Chloé Giroud et Estelle Rivier-Arnaud

Dans le cadre de la collaboration entre la compagnie Émersiøn (dir. Léonard Matton) et l’Université Grenoble Alpes, une réflexion sur l'approche immersive — dans sa pratique et sa théorie — d’une œuvre de Shakespeare a été menée entre 2024 et 2026. La Nuit des rois, alors au programme de l’agrégation, est apparue la pièce idéale pour aborder cette recherche-création. Regroupant neuf articles, trois comptes rendus de mises en scène et deux varias, le présent volume est le fruit de ces travaux exploratoires et des analyses menées à l'aune du concept d'immersion théâtrale.

As part of the collaboration between the Émersiøn company (directed by Léonard Matton) and Université Grenoble Alpes, an exploration of the immersive approach to a Shakespearean work—both in theory and practice—was undertaken between 2024 and 2026. Twelfth Night, which was then on the syllabus for the French agrégation examination, emerged as the ideal play through which to pursue this practice-based research. Bringing together nine articles, three production reviews, and two varias, this volume is the outcome of these exploratory studies and of the analyses conducted through the lens of the concept of theatrical immersion

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Immersion dans La Nuit des rois de William Shakespeare

Sommaire :

INTRODUCTION

Estelle Rivier-Arnaud : « Introduction : "La Nuit des rois en immersion" »

CHAPITRES

Immersion et filiation ~ Laetitia Boaretto-Dembreville : « Relations Dangereuses : représentations scéniques de la parentalité substitutive ambivalente dans La Nuit des Rois »

Immersion dans le genre ~ Dympna Callaghan : « ‘What Country Friends Is This?’ : Anatomy and Identity in Twelfth Night »

Immersion dans la toile ~ Jean-Louis Claret : « At the Very Heart of Artistic Creation »

Immersion au plateau ~ Méline Dumot : « Shame and Humiliation on the Contemporary Stage: Playing Malvolio/a in the 21st century »

Immersion maritime ~ Sophie Lemercier-Goddard : « Accost! The Economy of Travel in Twelfth Night »

Immersion dans la comédie ~ Clémence Lescoutre : « La Nuit des rois ou l’Esprit de la comédie : aux origines du renouveau shakespearien »

Immersion émotionnelle ~ Catherine Lisak : « The Sound and the Break: Immersion and its Recoil in Twelfth Night »

Immersion dans la métaphore ~ Barbara Muller : « Twelfth Night et les jeux de l’immersion dans l’expérience métaphorique »

Immersion chez les fous ~ Benjamin Perriello : « ‘Wise enough to play the fool’: Clown and Class in Shakespeare’s Twelfth Night »

Œil DU SPECTATEUR

Charlène Cruxent : « La Nuit des rois ou Tout ce que vous voulez : Immersion dans un joyeux chaos savamment orchestré par Galin Stoev », ThéâtredelaCité, Toulouse avril-mai 2026

Sophie Doulut : « What’s on the menu today? A Twelfth Night sandwich! » suivi d’un entretien avec la classe de mise en scène de Christophe Caustier, professeur de mise en scène au Conservatoire d’Art Dramatique Montserrat Caballé de Perpignan, réalisé le 14 janvier 2026

Nathalie Robert-Jurado : « If music and dance be the food of drama: Celebrating Twelfth Night at the New Globe » (dir. Robin Belfield, London 2025)

VARIA

Marceau Deschamp-Ségura : « La pièce dont vous êtes le héro Malvolio : Immersion dans le travail de l’acteur élisabéthain »

Estelle Rivier-Arnaud et Lucas Gounaud : « Table ronde "La Nuit des rois sur la scène contemporaine : de la traduction à l’immersion" », 5 décembre 2025, Musée dauphinois, Grenoble

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Ce volume est le fruit d'ateliers de Recherche-Création menés en 2024-25 et d'un colloque tenu en décembre 2025 (Université Grenoble Alpes, MaCI et Musée dauphinois) dont l'historique est disponible en ligne.

Projet soutenu par : le laboratoire ILCEA4, la SFR-Création, la Commission Culture (E.S.T), la faculté H3S, les UFR SoCLE et Llasic de l'Université Grenoble Alpes, GAM, le conseil scientifique (INP), Radac et la Société Française Shakespeare.

Chaleureux remerciements à Pascale Drouet et Louis André pour la mise en ligne de ce numéro.