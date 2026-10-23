Marie Kondrat et Mathilde Manara offrent au lectorat francophone une première occasion de découvrir la pensée d'Adriana Cavarero. Dans Malgré Platon, qui frappe par la liberté de son style et l’originalité de sa méthode, la philosophe et théoricienne italienne explore à nouveaux frais les rares figures de femmes de la culture grecque ancienne, de Homère à Platon. Ou plutôt, elle les dérobe pour en livrer une nouvelle interprétation. Ainsi, Pénélope, Déméter, la servante de Thrace et Diotime prennent ici une tout autre signification que celle que leur a attribuée l’histoire de la philosophie occidentale. Adriana Cavarero propose dans ce livre une sorte de contre-histoire féministe de l’Antiquité et aborde, dans un mélange étonnant d’exigence et de légèreté, des questions tout à fait actuelles – le corps, la naissance, la mort, le pouvoir, la place des femmes dans les savoirs masculins. Fabula donne à lire la préface d'A. Cavarero et les premières pages de l'ouvrage…
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Publié le par Marc Escola