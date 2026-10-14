Assia Mohssine (dir.), Lire Fatema Mernissi. Approches pluridisciplinaires

Cet ouvrage rend hommage à Fatema Mernissi, essayiste, sociologue et figure pionnière du féminisme, en célébrant son héritage intellectuel à l’occasion du dixième anniversaire de sa disparition. À travers une approche pluridisciplinaire, il explore la richesse et l’originalité de sa pensée qui a profondément transformé les études sociologiques et féministes, tant au Maroc que dans le monde arabo-musulman et au-delà. Mernissi a abordé des questions cruciales telles que les rapports entre les sexes, les dynamiques de pouvoir et la construction des identités, menant une déconstruction critique des structures sociales dominantes. L’ouvrage cherche à enrichir et à prolonger son travail en ouvrant de nouvelles perspectives de réflexion et d’action, tout en soulignant la pertinence de son œuvre dans les luttes féministes contemporaines.

Ouvrage publié avec le soutien du Centre de Recherche sur les Littératures et la Sociopoétique (CELIS-UR 4280) de l’Université Clermont Auvergne.