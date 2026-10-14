Colloque international du Laboratoire LÉRIC

(Laboratoire d’Études et de Recherches Interdisciplinaires et Comparées)

Histoire et mémoire : controverses mémorielles, particularismes identitaires et construction des romans nationaux en Méditerranée

Organisé en collaboration avec le Laboratoire TELEMMe

(Temps, espaces, Europe méridionale, Méditerranée)

Hammamet (hôtel TUI BLUE Manar), les 15, 16 et 17 octobre 2026

Programme

Jeudi 15 octobre

8h30 : Accueil des participants

8h30-9h : Allocutions de bienvenue

Première séance : 09h - 10h35

Histoire, mémoire et écritures : regards croisés

Président : Abdelwahed MOKNI

09h-09h20 - Maryline CRIVELLO (TELEMMe, Université d’Aix-Marseille, France) : « Histoire et mémoires. Repenser les usages du passé ».

09h20-09h40 - Mohamed JERBI (LÉRIC, Université de Sfax, Tunisie) : « Le Dialogue mémoriel franco-algérien : entre actorologie politique, déconstruction des romans nationaux et écriture à deux voix ».

09h40-10h00 - Nancy SAAD (Université Libanaise, Liban) : « Écrire autour du trou : vers une poétique du symptôme dans le roman francophone libanais contemporain ».

10h-10h20 - Ali TOUMI ABASSI (Écrivain, Université de La Manouba, Tunisie) : « Ali Toumi Abassi : tentations historicistes de l’écrivain ».

Discussion (15mn)

Pause-café

Deuxième séance : 11h -12h35

Mémoire et récits nationaux en Tunisie : entre héritages, identités et fictions

Président : Najiba CHKIR

11h-11h20 - Abdelwahed MOKNI (LÉRIC, Université de Sfax, Tunisie) : « Mémoire et récit national : la revanche du Makhzen tunisien ».

11h20 -11h40 - Hédia ABDELKÉFI (Université de Tunis EL Manar, Tunisie) : « La mémoire comme construction du présent : réactiver les héritages grec et maltais et repenser l’identité méditerranéenne de Sfax ».

11h40-12h - Odile MOREAU (Université de Montpellier Paul Valéry, France) : « Entre occultation et réhabilitation : La mémoire de l’exil des frères Bach Hamba dans la construction du roman national tunisien ».

12h-12h20 - Meriam BELGUIT (LLTA-ADNT, Université de Sfax, Tunisie) : « Dernier domicile connu: ruines, mémoire et postcolonialité vivante à Sfax ».

Discussion (15mn)

Déjeuner

Troisième séance : 15h-16h15

Mémoire, patrimoine et récits méditerranéens

Président : Salem MOKNI

15h-15h20 - Sumayyah ALMAFTOUM (Université de Zaouïa, Libye) : « الجرائم الفاشية في ليبيا : قراءة تفكيكية في سياسات "الأرض المحروقة" والنفي القسري ».

15h20-15h40 - Fathia BELHAJ (LÉRIC, Université de Tunis, Tunisie) : « متحف القديس لويس بقرطاج خلال الفترة الاستعمارية: إعادة إحياء للذاكرة المسيحية في البلاد التونسية ».

15h40-16h - Sghaira BENHMIDA (LÉRIC, Université de Sfax, Tunisie) : « روايات وقصص البحارة في تونس جزء من الذاكرة البحرية ».

Discussion (15mn)

Pause-café

Vendredi 16 octobre

Quatrième séance : 9h-10h35

De la blessure historique aux récits identitaires

Président : Odile MOREAU

9h-9h20 - Simona COLAN-IOAN (Université de Bucarest- Roumanie) : « Les mémoires controversées. Un nouveau travail de construction identitaire en Afrique francophone post-coloniale ».

9h20-9h40 - Rana BAROUD (Université Libanaise, Liban) : «La littérature féminine francophone libanaise à l’épreuve des récits de la nation : mémoire et transmission ».

9h40-10h - Aya Sellami LAOUABDIA (LELLC, Université El Bachir Ibrahimi de Bordj Bou Arreridj, Algérie) : « De la blessure historique à la mémoire de l’exil : écrire le passé algérien dans L’Année des chiens de Sadek Aïssat ».

10h-10h20 - Karima DIRECHE-SLIMANI (TELEMMe, Université d’Aix-Marseille, France) : « Mémoires et silences de violences coloniales en Algérie ».

Discussion (15mn)

Pause-café

Cinquième séance : 11h -12h35

Voix plurielles de la mémoire méditerranéenne

Président : Ali TOUMI ABASSI

11h-11h20 - Salem MOKNI (LÉRIC, Université de Sfax, Tunisie) : « Tertullien et l’identité des Carthaginois à l’époque romaine ».

11h20-11h40 - Jihene RAJHI (Université de Gabès, Tunisie) : « Voix de la Méditerranée : le travail et les ouvriers italiens en Tunisie entre la première moitié du XIXe siècle et la seconde moitié du XXe siècle ».

11h40-12h - Faten BOUCHRARA (Université de La Manouba, Tunisie) : « Présences mémorielles en exil en France : la reconstruction de la mémoire émiettée de l’artiste tunisienne Habiba Messika (1903-1930) ». 12h-12h20 - Sonia MHEDHBI- SORET (LÉRIC, Université de Sfax, Tunisie) : « La diaspora communiste face à Bourguiba (163-1981) : presse clandestine, récits et contre mémoires en exil ».

12h20-12h40 - Nelly PAQUIS (Université de la Réunion, L’Île de la Réunion) : « Le Roi-Soleil du Couchant: archives, captivité et réinvention littéraire de Moulay Ismaïl ».

Discussion (15mn)

Déjeuner

Sixième séance : 15h-16h-35

Mémoires migrantes et patrimoniales : du récit littéraire à l’IA générative

Président : Simona COLAN-IOAN

15h-15h20 - Fatma zohra GHOBRIOUEN (LARIC, Université Mouloud MAMMERI, Tizi-Ouzou, Algérie) : « La mer méditerranéenne, lieu de mémoires politiques en fiction : ruptures, dialogues et réconciliation dans L’Étranger d’Albert Camus, Meursault contre-enquête de Kamel Daoud et Le soleil n’était pas obligé de Saad khiari ».

15h20-15h40 - Sahar BAKBRAHEM (LÉRIC, Université de Tunis, Tunisie) : « Immersion numérique et recomposition des mémoires patrimoniales en Méditerranée ».

15h40-16h - Jihene BEN HAMMED (LÉRIC, Université de Sfax, Tunisie) : « Reconstituer l’invisible : l’intelligence artificielle et la fabrication des mémoires visuelles du passé méditerranéen ».

16h-16h20 - Sophie GEBEIL (TELEMMe, Université d’Aix-Marseille, France) : « Faire l’histoire des mémoires migrantes à l’ère du web et de l’IA générative ».

Discussion (15mn)

Pause-café

Samedi 17 octobre

Septième séance : 9h-10h35

Mémoire et représentations méditerranéennes : du cinéma à la littérature

Président : Sumayyah ALMAFTOUM

9h-9h20 - Ahmed BOUHAMED (Université de Gafsa, Tunisie) : « السينما التونسية وسيطا ميديولوجيا لحفظ الذاكرة الموسيقية وإعادة تشكيلها : أفلام سينما المؤلف أنموذجا ».

9h20-9h40 - Sabra BEN FRAJ (Université de Sousse, Tunisie) : « ما الذي يبقى من الحميمي حين يغدو المكان منفى؟ قراءة في تجربة منى حاطوم الفنية ».

9h40-10h - Aldo NICOSIA (Università degli Studi di Bari, Italie) : « الطليان في الروايات التونسية المعاصرة : آليات للإصلاح الاجتماعي أم كومبارس؟ ».

10h-10h20 - Chamseddine BEN AMMAR (LÉRIC, Université de Sfax, Tunisie) : «الولي بين ضفتين : قراءة نقدية في سيرة " صيد عقارب " وتجاذبات الذاكرة والاستعمار ».

Discussion (15mn)

Pause-café

Huitième séance : 11h -12h35

Mémoires méditerranéennes : noms, diasporas et circulations

Président : Mohamed JERBI

11h -11h20 - Rita ABDEL-NOUR (Université Libanaise, Liban) : « Du nom collectionné au nom éprouvé : recontextualisation onomastique et régimes de mémoire dans Le nom des rois de Charif Majdalani ».

11h20-11h40 - Assya ABDELLAOUI (Université de Montréal, Canada) : « Escale générationnelle en France, entreprendre la suite du voyage ? Comment la double diaspora franco-maghrébine porte le poids de la mémoire post-coloniale ».

11h40-12h - Inès HARRATHI (LÉRIC, Université de Sfax, Tunisie) : « Échos et empreintes de la traversée: Regard croisé, mémoires méditerranéennes et résilience dans le cinéma documentaire tuniso-italien ».

12h-12h20 - Hatem HAMDI (Institut d’histoire, Université de Neuchâtel, Suisse) : « Faire mémoire, faire oublier ? Continuités coloniales et récits nationaux à l’épreuve des circulations entre la Suisse et la Tunisie ».

Discussion (15mn)

12h35 : Synthèse du colloque par Hédia ABDELKÉFI

13h : Clôture du colloque