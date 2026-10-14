MLN 141-4: "Marie NDiaye : Comment savoir // How to Know"

Marie NDiaye : Comment savoir // How to Know
Co-édité par Morgane Cadieu, Marie Larose, Lydie Moudileno et Thangam Ravindranathan
Comment savoir ? L’interrogation, travaillant les récits, les pièces de théâtre et les scénarios de Marie NDiaye, cristallise la posture ambiguë de personnages évoluant dans un univers aux rouages apparemment opaques. Composé de douze articles et d’une réflexion de l’autrice elle-même, ce dossier évalue la portée et la teneur de l’œuvre de Marie NDiaye, qui n’aura cessé de multiplier les figures obsédantes d’un savoir entravé.
Thangam Ravindranathan – Introduction : Comment Savoir ?
Morgane Cadieu – La ouate, matière à penser
Claire Ducournau – « Eh bien, seras-tu bonne fille ? » : Déplacement social et bonté dans Le bon Denis
Clare Finburgh Delijani – Ghosts of Guilt and Spectral Apparitions in the Opera and Theatre of Marie NDiaye
Sarah Gamalinda – Survival in the Pessimum : Wording and Worlding in Marie NDiaye’s Ladivine
Marie W. Larose – « Papaoutai » : La certaine absence du père africain
Lydie Moudileno – Uncomfortably numb : Sueurs, sourires et chutes narratives
Nam Nguyen – Becoming Chinese : NDiaye’s Facetious Asia and the French Model Minority Myth
Brenna Rice – Avenging a Memory : The Artist and Model in Marie NDiaye’s Museum Novellas
Cornelia Ruhe – Les mères mortes et les angles morts de l’universalisme : Lire Saint Omer au-delà d’André Green
Agnès Schaffauser – Corps en souffrance, sujet en puissance : Khady Demba et la migration clandestine
Sonja Stojanovic – Between the Aisles and the Register : Impossible Interactions in Marie NDiaye’s Supermarkets
Jordan Stump – Adamantly Itself : On Translating Marie NDiaye
Marie NDiaye – Une Trajectoire