MLN 141-4: "Marie NDiaye : Comment savoir // How to Know"

Marie NDiaye : Comment savoir // How to Know

Co-édité par Morgane Cadieu, Marie Larose, Lydie Moudileno et Thangam Ravindranathan

Comment savoir ? L’interrogation, travaillant les récits, les pièces de théâtre et les scénarios de Marie NDiaye, cristallise la posture ambiguë de personnages évoluant dans un univers aux rouages apparemment opaques. Composé de douze articles et d’une réflexion de l’autrice elle-même, ce dossier évalue la portée et la teneur de l’œuvre de Marie NDiaye, qui n’aura cessé de multiplier les figures obsédantes d’un savoir entravé.

Sommaire en ligne

Thangam Ravindranathan – Introduction : Comment Savoir ?

Morgane Cadieu – La ouate, matière à penser

Claire Ducournau – « Eh bien, seras-tu bonne fille ? » : Déplacement social et bonté dans Le bon Denis

Clare Finburgh Delijani – Ghosts of Guilt and Spectral Apparitions in the Opera and Theatre of Marie NDiaye

Sarah Gamalinda – Survival in the Pessimum : Wording and Worlding in Marie NDiaye’s Ladivine

Marie W. Larose – « Papaoutai » : La certaine absence du père africain

Lydie Moudileno – Uncomfortably numb : Sueurs, sourires et chutes narratives

Nam Nguyen – Becoming Chinese : NDiaye’s Facetious Asia and the French Model Minority Myth

Brenna Rice – Avenging a Memory : The Artist and Model in Marie NDiaye’s Museum Novellas

Cornelia Ruhe – Les mères mortes et les angles morts de l’universalisme : Lire Saint Omer au-delà d’André Green

Agnès Schaffauser – Corps en souffrance, sujet en puissance : Khady Demba et la migration clandestine

Sonja Stojanovic – Between the Aisles and the Register : Impossible Interactions in Marie NDiaye’s Supermarkets

Jordan Stump – Adamantly Itself : On Translating Marie NDiaye

Marie NDiaye – Une Trajectoire