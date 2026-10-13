La manipulation à l'œuvre : textes, images et discours (revue Méditations Littéraires)

Faire croire, orienter un jugement, susciter l’adhésion ou infléchir une conduite : les textes, les images et les discours constituent des moyens d’action sur autrui. La manipulation intervient lorsque cette action repose notamment sur la dissimulation des intentions, la déformation de l’information ou l’exploitation d’une asymétrie de savoir et de pouvoir. Son étude exige cependant une délimitation : produire une émotion, défendre une conviction ou organiser une représentation ne constitue pas, en soi, une manipulation. Il importe d’examiner les procédés employés, leurs finalités et les possibilités laissées aux destinataires pour les reconnaître et les discuter.

Les travaux de Philippe Breton sur La parole manipulée (1997), de Teun A. van Dijk sur les rapports entre manipulation, discours et domination (2006), ainsi que de Patrick Charaudeau sur La manipulation de la vérité (2020), permettent de poser ces distinctions. Ils invitent à articuler l’analyse des formes à celle des situations de communication, des positions d’autorité et des conditions de réception. La manipulation devient ainsi un objet de recherche dont les mécanismes et les effets doivent être précisément établis.

Ce numéro propose d’explorer la manipulation « à l’œuvre », dans le double sens de son fonctionnement et de sa représentation dans les productions culturelles. Il articulera trois dimensions : les relations de manipulation représentées ; les dispositifs qui orientent la lecture, le regard et l’interprétation ; les usages sociaux, politiques, religieux et numériques des textes et des images. Comment ces productions organisent-elles la confiance, distribuent-elles l’information et construisent-elles des effets de vérité ? À quelles conditions deviennent-elles des instruments de manipulation, et comment peuvent-elles également en dévoiler les mécanismes ?

La littérature offre de nombreux points d’entrée. Othello de Shakespeare, dont une représentation est attestée en 1604, met en scène les insinuations de Iago et la construction de la jalousie ; Les Liaisons dangereuses de Laclos (1782), les stratégies de séduction et l’instrumentalisation de la correspondance ; Le Meurtre de Roger Ackroyd de Christie (1926), les omissions calculées d’un narrateur qui organise l’accès à l’information. Ces exemples permettent de distinguer l’action des personnages sur leurs interlocuteurs et celle des dispositifs narratifs sur l’interprétation.

Les représentations du pouvoir élargissent cette interrogation. La réécriture des archives dans 1984 d’Orwell (1949) et la satire du pouvoir dictatorial dans En attendant le vote des bêtes sauvages de Kourouma (1998) offrent des corpus pour étudier les rapports entre récit, mémoire et légitimation. Les propositions de Booth dans The Rhetoric of Fiction (1961) permettent, parallèlement, d’examiner la confiance narrative et les modalités d’orientation du jugement. L’enjeu sera de préciser ce que chaque œuvre fait de ces procédés : les mettre en scène, les rendre séduisants, les exposer à la critique ou en déplacer les effets.

Les arts visuels permettent d’interroger les relations entre visibilité et crédibilité. Trois exemples ouvrent des perspectives complémentaires : La Trahison des images de René Magritte (1929), qui questionne les rapports entre objet, image et langage ; le photomontage Adolf, der Übermensch de John Heartfield (1932), qui retourne l’image politique contre son sujet ; Untitled (I shop therefore I am) de Barbara Kruger (1987), qui détourne les codes publicitaires pour interroger la consommation. Ces œuvres donnent accès aussi bien aux mécanismes de construction du sens qu’à leur mise à distance critique.

Dans cette perspective, les analyses de Barthes sur la « Rhétorique de l’image » (1964) offrent des outils pour étudier l’ancrage verbal, les connotations et les associations culturelles. Le cadrage, la légende, le photomontage, la retouche et la circulation d’une image pourront être interrogés en fonction de leur contexte d’emploi et du statut qui leur est attribué : œuvre, publicité, document, témoignage ou preuve. L’étude portera notamment sur les passages entre ces statuts et sur les effets produits par une présentation trompeuse ou une décontextualisation.

Le cinéma constitue également un terrain privilégié. Gaslight de George Cukor (1944) permet d’aborder la mise en doute organisée des perceptions d’un personnage ; Wag the Dog de Barry Levinson (1997), la fabrication d’une diversion médiatique à des fins politiques ; The Truman Show de Peter Weir (1998), la construction d’un environnement fictif à l’insu de celui qui l’habite. Ces films invitent à croiser l’étude des situations représentées avec celle des procédés cinématographiques : montage, point de vue, hors-champ, bande sonore et distribution du savoir entre personnages et spectateurs.

Le discours religieux prendra place dans cette réflexion à travers les modalités de construction de l’autorité, les usages de la parole sacrée et les relations entre croyance, confiance et obéissance. Tartuffe de Molière, dans sa version définitive de 1669, et Elmer Gantry de Sinclair Lewis (1927) constituent deux exemples littéraires connus d’instrumentalisation de la dévotion et de l’éloquence religieuse. Les analyses pourront également porter sur des sermons, des prédications audiovisuelles, des témoignages de conversion ou des communications religieuses en ligne. Les travaux de Bourdieu sur le champ religieux (1971) pourront éclairer les conditions sociales de production et de reconnaissance de cette autorité. Chaque étude devra préciser ce qui distingue, dans son corpus, l’expression d’une conviction, la persuasion religieuse et une pratique de manipulation.

Les réseaux sociaux peuvent contribuer à la manipulation par le ciblage des publics, la sélection des contenus et l’amplification des messages. Le dossier Cambridge Analytica, documenté par la FTC (2019), illustre l’exploitation de données personnelles obtenues de manière trompeuse sur Facebook à des fins de ciblage politique. L’expérience publiée par Kramer, Guillory et Hancock (2014), fondée sur la modification des contenus émotionnels du fil d’actualité, soulève également la question du consentement des utilisateurs. Ces exemples permettent d’interroger le rôle des plateformes dans l’orientation de l’attention et des perceptions, tout en distinguant les stratégies mises en œuvre de leurs effets réellement démontrés.

L’étude de ces corpus accordera une place essentielle aux destinataires. La perspective développée par Rancière dans Le spectateur émancipé (2008) invite à considérer leur capacité d’interprétation et de réappropriation. Les contributions pourront ainsi examiner les résistances, les lectures divergentes, les détournements et les échecs des entreprises de manipulation. Elles distingueront les intentions documentées, les effets suggérés par les dispositifs et les effets effectivement observés.

Le numéro accueillera des recherches en littérature, analyse du discours, sémiotique, histoire de l’art, études cinématographiques, sciences de l’information et de la communication et sciences sociales du religieux, sans que cette liste de disciplines ne soit exhaustive. Les comparaisons entre périodes, langues, espaces culturels et supports seront particulièrement bienvenues, dès lors qu’elles reposent sur des corpus délimités et une problématique commune.

Les contributions pourront notamment s’inscrire dans l'un (ou plusieurs) des axes suivants, lesquels sont donnés à titre indicatif :

- Le lecteur pris au jeu (ruses du récit et pouvoirs de la fiction) : Comment les narrateurs non fiables, les secrets, les omissions, les fausses pistes et les retournements jouent-ils sur la confiance du lecteur et transforment-ils son jugement à la relecture ?

- Séduire pour diriger (passions, intimité et relations d’emprise) : Dans quelle mesure les promesses, la flatterie, la culpabilisation, la peur et le désir deviennent-ils des instruments d’emprise dans les relations amoureuses, familiales et sociales, ainsi que dans leurs représentations ?

- Voir, croire, douter (images et effets de vérité) : Par quels procédés le cadrage, les légendes, les retouches et les montages confèrent-ils à la photographie, à la peinture, à la publicité et aux arts graphiques une valeur de document, de témoignage ou de preuve ?

- Mettre le pouvoir en récit (propagandes, mémoires et histoires officielles) : De quelles manières les discours de légitimation, les figures d’autorité, la réécriture du passé et les usages politiques des archives façonnent-ils les mémoires et les histoires officielles dans la littérature, les médias et la communication institutionnelle ?

- Parler au nom du sacré (autorité religieuse, adhésion et manipulation) : À quelles conditions la prédication, la citation des textes sacrés, les récits de conversion et les mises en scène de la dévotion peuvent-ils devenir des instruments d’autorité, d’adhésion ou de manipulation de la croyance ?

- La manipulation à l’écran (personnages, dispositifs et spectateurs) : En quoi le montage, le hors-champ, la musique et le point de vue permettent-ils au cinéma de mettre en scène la manipulation tout en orientant lui-même le regard du spectateur et sa perception du vrai ?

- Du fil d’actualité au deepfake (fabriquer l’adhésion en contexte numérique) : Jusqu’où le ciblage, la personnalisation, les récits viraux, les faux comptes et les médias synthétiques transforment-ils les mécanismes de l’adhésion, et quelle part les plateformes prennent-elles dans la visibilité et la crédibilité des contenus ?

- Retourner les procédés (satire, détournement et résistances) : Dans quelle mesure la satire, la parodie, les contre-récits, le détournement d’images et le dévoilement des procédés manipulatoires constituent-ils de véritables formes de résistance, et quelles en sont les limites ?

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Pour ce numéro dont la publication est prévue en fin décembre 2026, les propositions d’articles – en français ou en anglais – n’excédant pas une demi-page (en Times New Roman ; 11 ; simple), devront être accompagnées d’une brève notice biobibliographique de l’auteur.e (institution de rattachement, Labo, publications…). Elles devraient parvenir, au plus tard le 05 novembre 2026, en un seul document Word, à l’adresse suivante : contact@meditationslitteraires.com

La rédaction communiquera les résultats de la sélection au plus tard le 07 novembre 2026.

Après acceptation des propositions, le retour des articles complets est attendu pour le 23 décembre 2026. Ceux-ci seront soumis à une double expertise anonyme (double aveugle) après validation du comité de rédaction.

La date prévue pour la publication électronique de ce numéro est la fin décembre 2026. La version papier sera publiée, dans les Éditions Orchidées, au début février 2027.

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Dates importantes :

- Date limite de l’envoi des propositions : 05 novembre 2026.

- Résultats des propositions retenues : 07 novembre 2026.

- Date limite de l’envoi des articles complets : 23 décembre 2026.

- Publication électronique du numéro : 31 décembre 2026.

- Publication papier du numéro : début février 2027.

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Bibliographie indicative :

Barthes, Roland (1964), « Rhétorique de l’image », Communications, no 4, p. 40-51.

Booth, Wayne C. (1961), The Rhetoric of Fiction, Chicago, University of Chicago Press.

Bourdieu, Pierre (1971), « Genèse et structure du champ religieux », Revue française de sociologie, vol. 12, no 3, p. 295-334.

Breton, Philippe (1997), La Parole manipulée, Paris, La Découverte.

Charaudeau, Patrick (2005), Le Discours politique. Les masques du pouvoir, Paris, Vuibert.

Charaudeau, Patrick (2020), La Manipulation de la vérité. Du triomphe de la négation aux brouillages de la post-vérité, Limoges, Lambert-Lucas.

Debord, Guy (1967), La Société du spectacle, Paris, Buchet-Chastel.

Ellul, Jacques (1962), Propagandes, Paris, Armand Colin.

Genette, Gérard (1972), Figures III, Paris, Seuil.

Herman, Edward S. & Chomsky, Noam (1988), Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, New York, Pantheon Books.

Joly, Martine (1994), Introduction à l’analyse de l’image, Paris, Nathan.

Metz, Christian (1968), Essais sur la signification au cinéma, Paris, Klincksieck.

Rancière, Jacques (2008), Le Spectateur émancipé, Paris, La Fabrique.

Sontag, Susan (1977), On Photography, New York, Farrar, Straus and Giroux.

van Dijk, Teun A. (2006), « Discourse and Manipulation », Discourse & Society, vol. 17, no 3, p. 359-383.

Woolley, Samuel C. & Howard, Philip N. (dir.) (2018), Computational Propaganda: Political Parties, Politicians, and Political Manipulation on Social Media, Oxford, Oxford University Press.

Zuboff, Shoshana (2019), The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, New York, PublicAffairs.

Rédacteur en chef

Khalil BABA (Professeur de l’Enseignement Supérieur, Maroc)

Comité de rédaction

Marc GONTARD (Professeur Émérite, France)

Amel FAKHFAKH (Professeur de l’Enseignement Supérieur, Tunisie)

François LE GUENNEC (Chercheur, France)

Zsuzsa SIMONFFY (Maître de conférences HDR, Hongrie)

Catherine WEBSTER (Professeur de l’Enseignement supérieur, États-Unis d’Amérique)

Chargée de communication web

Inès MESSAOUD (Inesart) (Enseignant-chercheur, France)

Publication de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines-Oujda (Maroc)

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