Le bleu et le blanc. Interférences entre les arts et littératures dits « populaires » et « savants » du XVIIe siècle à nos jours (3)(Rouen)

Le bleu et le blanc. Interférences entre les arts et littératures dits « populaires » et « savants » du XVIIe siècle à nos jours

Comité organisateur : Coline Moy, Tony Gheeraert, Anna Fouqué-Legros, Karine Abiven

– Cycle de journées –

Lundi 19 octobre 2026, 9h30-16h30

Bâtiment 3, 3ème étage, Salle du conseil

Programme

09h00 : Accueil

09h15 : Ouverture

Session 1, modérée par Bruno Bertheuil

9h30 : Alessandro Perissinotto (Université de Turin) : « Les mille visages de Maigret entre stéréotypes populaires et archétypes littéraires »

10h05 : Émilie Gheeraert (École Normale Supérieure de Paris) : « Le Cercle rouge de Jean-Pierre Melville : un film janséniste ? »

10h40 : Pause

Session 2, modérée par Cécile Carayol

11h00 : Jerôme Constantin (Sorbonne Nouvelle) : « La littérature d’anticipation française du XXIe siècle, ou l’emprunt des codes d’un genre populaire pour aborder des questions sociétales ou métaphysiques »

11h35 : Lisa Schwencke (Université de Montréal) : « Le prince Charmant de Shrek : ni prince ni charmant ? Des conteuses aux films hollywoodiens, reconfigurations des codes de masculinité »

12h15-14h00 : Déjeuner

Session 3, modérée par Laetitia Gonon

14h00 : Stéphane Pouyaud (Université de Rouen Normandie) : « Feuilletage des références et niveaux de réception dans les aventures d’Astérix »

14h35 : Roberta Sapino (Université de Turin) : « Nick Carter du bleu au blanc, et retour. Hybridations du populaire et du savant dans un dispositif iconotextuel contemporain »

15h10-15h30 : Pause

15h30-16h30 : Table ronde avec Laurent Binet, animée par Tony Gheeraert, Coline Moy, Anna Fouqué, Karine Abiven