Terre et monde(s). Phénoménologie, ontologie, politique (Tours)

Le colloque porte sur la possibilité d'envisager un partage de la Terre qui ne conduise pas à sa surexploitation destructrice et, plus encore, sur l'hypothèse d'une Terre non réductible à l'appropriation humaine, c'est-à-dire valant par elle-même. Il évoque les différentes manières de se rapporter à la Terre selon les cultures, tout en cherchant à comprendre comment conjuguer l'habitation humaine et la préservation de cette même Terre.

Programme détaillé ici.