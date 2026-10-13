Le sexe féministe. Réécriture des scripts dans les objets culturels contemporains (Montréal)

Appel à communications

Le sexe féministe. Réécriture des scripts dans les objets culturels contemporains.

Colloque international

UQÀM, les 4 et 5 mars 2027

Suivant la proposition de Teresa De Lauretis selon laquelle "la représentation du genre est sa construction" (2007, p. 41), ce colloque transdisciplinaire vise à analyser l'évolution de la représentation de la sexualité des femmes dans les objets culturels ainsi que la transformation des rôles féminins dans les scripts sexuels, tant hétérosexuels que ceux issus de la diversité sexuelle, en ce début du 21e siècle. Sont sollicitées des propositions centrées sur divers aspects liés aux pratiques et aux conduites sexuelles tels que l'objectification et l'agentivité sexuelle, les scripts de rencontre des partenaires, le consentement, l’excitabilité, la satisfaction érotique, la mise en scène du désir et de l'orgasme, le BDSM et l’asexualité. Le corpus étudié privilégiera les oeuvres de formes narratives ou dramatiques (romans/r.cits ; téléséries ; cinéma ; pornographies féministes et queer) qui abordent de manière explicite et substantielle la sexualité des femmes. Nombre d’oeuvres contemporaines valorisent l’affirmation de la subjectivité et de l’agentivité sexuelle des femmes, des personnes trans et non-binaires, sans pour autant effacer complètement leur objectification et leur sexualisation. Ces visions nuancées, qui suggèrent des dynamiques d’interdépendance plutôt qu’unidirectionnelles, pourraient bien être annonciatrices d’une sexualité établie sur des rapports égalitaires et réciproques, dans la mesure où le corps des hommes cis se voit lui aussi désormais objectifié et sexualisé par le regard féminin. Dans tous les cas, il s’agit de préserver l’intégrité des sujets, dans une perspective émancipatoire. Nous invitons à analyser les oeuvres en les situant dans le contexte actuel de (re)politisation des enjeux liés à la sexualité, tels qu'ils sont révélés aussi bien par la vague de dénonciations des violences sexuelles du mouvement #moiaussi, que dans la mise en exergue, par de nombreuses féministes, de l'omniprésence de la culture du viol dans les objets culturels ou encore dans la préoccupation grandissante pour la question du consentement sexuel. Ces enjeux ont en commun de mettre en lumière les structures d'oppression pesant sur la sexualité des femmes, notamment le sexisme, le cishétérosexisme et le racisme. À leur encontre, il s’agira d'identifier des scripts sexuels novateurs ou subversifs (contre-scripts) où les femmes sont figurées comme désirantes (ou non-désirantes), agentives et émancipées, et où elles sont reconnues comme sujets. En plus d’informer sur les conditions de possibilité du vécu sexuel des femmes, la recension de nouveaux scénarios promet de générer des connaissances sur les discours positifs sur la sexualité des femmes.

Ce colloque se propose ainsi d’interroger les articulations entre sexualité, productions culturelles féministes/queer et scripts sexuels. Sans s’y limiter, les propositions s’inscriront dans l’un de ces axes :

• Sexualités féministes en littérature, dans les séries télévisuelles, les arts visuels, le cinéma, et dans les productions pornographiques féministes et queer;

• Sexualités queer en littérature, dans les séries télévisuelles, les arts visuels, le cinéma, et dans les productions pornographiques féministes et queer;

• Critique des normes cishétéropatriarcales dans les productions culturelles;

• Nouveaux scripts sexuels dans les productions culturelles;

• Aspects méthodologiques de l’analyse des scripts sexuels dans les productions culturelles.

Les contributions pourront mobiliser des approches théoriques multidisciplinaires issues des sciences humaines (sociologie, sexologie, communication, philosophie, etc.), des arts, des études littéraires ou des récits militants à même de nourrir une réflexion collective sur les transformations en cours et à venir.

Les propositions (env. 300 mots), incluant une courte notice biographique, seront envoyées aux trois adresses plus bas au plus tard le 15 novembre 2026. Les auteurices des propositions retenues seront notifié.es au début du mois de décembre.

Isabelle.Boisclair@USherbrooke.ca

Lavigne.julie@uqam.ca

Anne-martine_parent@uqac.ca