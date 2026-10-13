Formas y narrativas visuales de la protesta en el mundo hispanohablante (siglos XX-XXI) Revista Umática

Los movimientos de protesta, como reacción a injusticias políticas, económicas, sociales o medioambientales, constituyen una constante en la historia contemporánea del mundo hispanohablante. Desde las luchas obreras de principios del siglo XX hasta los estallidos sociales recientes como el 15-M en España, el movimiento estudiantil en Chile o las protestas feministas en España, México y Argentina, la diversidad de causas y actores ha generado un archivo visual tan denso como diversificado en sus formas y sus usos. Los movimientos de protesta surgen generalmente como reacción a injusticias: políticas, económicas, sociales, culturales o medioambientales. Este repertorio de imágenes, símbolos y puestas en escena documenta el descontento al mismo tiempo que construye activamente narrativas, forja identidades colectivas y (re)construye el espacio público. ¿Cómo articular estas múltiples dimensiones para comprender su alcance y eficacia? ¿Reflejan las formas y narrativas visuales de la protesta esta transversalidad? Las nuevas tecnologías han ampliado los repertorios de acción, así como sus modos de difusión y, en consecuencia, han multiplicado las formas visuales y narrativas de la protesta. ¿Cómo interactúan las imágenes fotográficas, fílmicas y digitales con las narrativas y los discursos de protesta?

Este número invita a investigadores, artistas y activistas a explorar las formas y narrativas visuales de la protesta en el ámbito hispanohablante durante los siglos XX y XXI. Buscamos profundizar en nuestra comprensión de las relaciones dialécticas entre la producción visual, los discursos de movilización y las transformaciones socioculturales. Nos interesa analizar cómo las imágenes crean redes de solidaridad, cómo negocian la tensión entre estética y ética, y cómo las plataformas digitales están redefiniendo las estrategias de visibilización y acción política. Al reunir a especialistas de la historia, la comunicación, las artes visuales y las ciencias sociales, junto a las voces de los propios creadores, este número aspira a trazar una cartografía crítica de las visualidades que han acompañado, y a menudo catalizado, el cambio social en los países de habla hispana.

Los temas de interés se articulan en torno a los siguientes ejes, aunque no se limitan a ellos:

Objetos, cuerpos y escenificaciones de la protesta

Iconografías de la resistencia: análisis de símbolos, colores y objetos emblemáticos (el pañuelo verde, el puño en alto, las cacerolas).

El cuerpo como territorio político: performance, coreografías de la disidencia y la presencia física en el espacio público.

La materialidad del descontento: carteles, murales, graffiti y otras formas de arte urbano como archivo efímero de la lucha.

Diálogos visuales transnacionales: préstamos, adaptaciones y circulación de estéticas de protesta entre diferentes países hispanohablantes.



De la estética a la ética: narrativas y afectos visuales

La ética de la representación: el testimonio visual, la revictimización.

El rol del fotoperiodismo y el cine documental en la construcción del imaginario de la protesta.

Estrategias artísticas para generar empatía, emoción y movilización.

Arte, memoria y reparación: el uso de imágenes para visibilizar las luchas pasadas y reclamar justicia en el presente (hijos de desaparecidos, memoria histórica, etc.).



Protesta en redes y nuevas ecologías mediáticas

El meme y el GIF como herramientas de sátira, contrainformación y movilización política.

El rol de las plataformas (Instagram, TikTok, X) en la redefinición de la estética y la viralidad de la protesta.

El streaming y el periodismo ciudadano: la documentación en tiempo real y sus implicaciones políticas y éticas.

Ciberfeminismo y activismo LGTBIQ+: nuevas formas de organización y representación visual en el entorno digital.

Archivos digitales de la protesta: iniciativas ciudadanas y académicas para preservar la memoria visual de los movimientos sociales.

Editoras:

Sabrina GRILLO (Université Paris-Est Créteil) sabrina.grillo@u-pec.fr

Virginie N’DAH SEKOU (Université Paris-Est Créteil): virginie.ndah-sekou@u-pec.fr