Séminaire postdoctoral de l’Association Internationale des Études Françaises (en ligne)

Séminaire postdoctoral de l’Association Internationale des Études Françaises

Nous vous invitons cordialement à découvrir le nouveau format en ligne proposé par l’Association Internationale des Études Françaises (AIEF). Nous inaugurons une série de séminaires au cours desquels nous nous réunirons pour discuter de thèses de doctorat récemment publiées. Les auteurs de ces thèses échangeront avec des commentateurs invités, eux aussi experts dans le domaine de recherche concerné, ainsi qu’avec un public intéressé.

La première rencontre aura lieu le 26 octobre 2026, de 16h00 à 18h00, par vidéoconférence. La recherche en littérature caribéenne sera au cœur de cette première rencontre, consacrée à deux remarquables travaux qui méritent tout notre intérêt :

L’étude Haïti : Terre et regards. Une analyse écopoétique du paysage chez les premiers romanciers (1859-1923) de Silvia Boraso, acceptée comme thèse de doctorat à l’université Ca’Foscari de Venise et à l’université Paris-Est Créteil, et publiée aux éditions Honoré Champion en 2025. La thèse sera commentée par le professeur Charles Forsdick de l’université de Cambridge.

L’étude De la couleur à l’amertume. L’écriture de Michèle Lacrosil de Stéphanie Vélin, thèse de doctorat soutenue à Sorbonne Université et publiée aux éditions Classiques Garnier en 2024. Le commentaire sera assuré par la professeur Sarah Burnautzki de l’université de Heidelberg.

Modération de la rencontre par Agnieszka Komorowska, membre du conseil de l’AIEF et professeur à l’université de Kassel.

Organisateurs : Paola Cattani (Université de Rome III) ; Edyta Kociubińska (Université Catholique de Lublin Jean-Paul II) ; Agnieszka Komorowska (Université de Kassel) ; Christophe Schuwey (Université Bretagne Sud).

Lien Zoom :

https://uni-kassel.zoom-x.de/j/66511371162?pwd=o7tB1ypWNMPqwRG6fHCcL07FWNVaIS.1

Meeting-ID: 665 1137 1162

Kenncode: 870779