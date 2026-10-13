Iran : le théâtre comme laboratoire de l'interdit. Autour de la pièce "Les Vieilles filles"

Présentation de la pièce Les Vieilles Filles

à la Bibliothèque Oscar Wilde

12 Rue du Télégraphe 75020 PARIS

Samedi 21 novembre 2026 à 16h.

(entrée libre dans la limite des places disponibles) :

Les Vieilles Filles est une pièce de Ali Shams

traduit du persan en français par Fahimeh Najmi,

Préface de Jonathan Châtel,

Aux éditions l’Espace d’un instant.

Rencontre et dialogue auour de

IRAN : LE THÉÂTRE COMME LABORATOIRE DE L’INTERDIT

Avec Jonathan Châtel (metteur en scène et professeur en études théâtrales à l’université de Louvain), Quentin Fondu (sociologue du théâtre)

et Fahimeh Najmi (Chercheuse et traductrice).

La rencontre sera enrichie par la lecture d’extraits de la pièce par Jando Graziani, Raffaelli Holguin, Murat Isikveren, et Prisca Randimbivololona.

Les actions accomplies selon les ordres enregistrés sur les cassettes audio constituent l’essentiel de la journée spéciale de fête d’anniversaire durant laquelle les vieilles filles, toutes des sœurs, isolées et sans véritables rapports avec le monde des vivants, idolâtrent leur père mort il y a des années. Mais, la nuit, c’est une tout autre histoire. Dans Les Vieilles Filles, qui prend la forme d’un récit linéaire simple en apparence – et pourtant impossible à publier même sous le manteau en Iran dans l’état actuel des choses –, Ali Shams propose une allégorie de son pays aujourd’hui en décrivant une situation figée, paralysée et grotesque dans laquelle les habitants se trouvent coincés.

ALI SHAMS est né en 1985 à Arak (Iran). Diplômé en cinéma, théâtre et arts du spectacle de l’Université Sapienza de Rome, il est l’auteur de plus d’une quinzaine de pièces, qu’il a pour la plupart mises en scène. En 2024, après avoir publié ses textes sans passer par le bureau de la censure, il lui a été interdit de quitter le territoire iranien pour deux ans. Depuis, Ali Shams a ouvert la Maison du Théâtre Shams dans un quartier populaire de Téhéran, un espace dédié aux répétitions théâtrales, tout en continuant à écrire, à traduire et à diriger la collection « Théâtre » de la maison d’édition Nimaj.