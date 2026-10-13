Héritage des pratiques lettrées et transmission des savoirs : mémoires plurielles et regards croisés entre études chinoises et littérature générale et comparée (Bordeaux)
Héritage des pratiques lettrées et transmission des savoirs :
mémoires plurielles et regards croisés entre études chinoises et littérature générale et comparée
Université Bordeaux Montaigne
5-7 novembre 2026
Jeudi 5 novembre 2026 – Bibliothèque Lettres-Droit, Université Bordeaux Montaigne, campus de Pessac - Salle BUDL608
8h45 Accueil des participants
9h Ouverture : mot d’accueil de Jean-Paul Engélibert et Florence Boulerie, directeurs de l’unité de recherche Plurielles, et des organisatrices du colloque.
9h30-11h Mei Chia-Ling (Université nationale de Taïwan) – Conférence : D’une rive à l’autre du Détroit : les intellectuels du Continent et la structuration des champs du savoir dans le Taïwan d’après-guerre 學術渡海：渡海學人與戰後臺灣知識場域的形構 (en chinois avec traduction fr. Frédéric Dalléas) Modération : Tan-Ying Chou
11h15-12h45 Continuité et discontinuité historique – Présidence de session : Tristan Mauffrey
K.K. Léonard Chan (Université nationale Tsing Hua, Taïwan) – From the Nazi Years and Communist Rule to the Prague Spring ——Jaroslav Průšek and the “Chinese Lyricism” (angl.)
Victor Vuilleumier (INALCO/IFRAE) – Modernité littéraire en Chine : le wenyan, le baihua et l’invention d’une double généalogie (fr.)
Céline Barral (UBM/Plurielles) – Littérature générale et sinologie (fr.)
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14h30-15h30 Héritages et réévaluations dans l’histoire littéraire chinoise – Présidence de session : Victor Vuilleumier
Xin Peng (INALCO/IFRAE) – Penser le xiaoshuo小説 comme modèle de prose : du pingdian 評點 des lettrés prémodernes aux discours de critique des intellectuels du Quatre Mai (fr.)
Joachim Boittout (Université Paris Cité/CRCAO) – La fin d’une légende noire ? (Re)découverte et critique de la littérature « Canards mandarins et papillons » en Chine (années 1980-1990) (fr.) (à distance)
15h45-17h15 Polémiques et affranchissements : la sinologie et son rôle dans le champ intellectuel francophone – Présidence de session : Muriel Détrie
Angel Pino (UBM/Plurielles) – La polémique Leys/Loi autour de Lu Xun : une bataille pour la légitimité (fr.)
Alexis Chen (ENS de Lyon) – Aux bords de la sinologie. Réflexions critiques sur l’héritage théorique des œuvres de Jean François Billeter et de François Jullien (fr.)
Tristan Mauffrey (Université Sorbonne-Nouvelle/CERC) – Fidélité des comparatistes : la dette et l’affranchissement intellectuels comme conditions du décentrement (fr.)
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Vendredi 6 novembre 2026 Bibliothèque Lettres-Droit, Université Bordeaux Montaigne, campus de Pessac - Salle BUDL608
9h-10h30 Chen Pingyuan (Université de Pékin) – Conférence : Décloisonner « l’histoire littéraire », et ce que cette ouverture rend possible “文学史”的打开及其可能性” (en chinois avec traduction fr. Frédéric Dalléas) (à distance) Modération : Isabelle Rabut
10h30-11h30 L’oubli, le négatif de la transmission – Présidence de session : Shao Baoqing
Philippe Postel (Université de Nantes) – Huang Jialüe, à la source de la sinologie française (fr.)
Tan-Ying Chou (UBM/Plurielles) – La parole sans paroles ? Trajet d’apprentissage et de réflexion vers une parole (in)audible dans la traduction (fr.)
11h45-12h45 Pratiques lettrées et récits de voyage – Présidence de session : Muriel Détrie
Anna Maria Cavalletti (Université Paris Cité) – Suivre les traces, en tracer de nouvelles : continuités et ruptures dans les récits de voyage de Wang Tao 王韜 (1828-1897) (fr.)
Hu Tingxiao (EHESS/CRAL) – Voyage au Pays de Shu et Le Paysage après Wang Wei, la Chine sous la plume de Michèle Métail (fr.)
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14h45-16h Andrea Bachner (Cornell University) – Conférence : Comparison Critique (after China) (angl.) Modération : Céline Barral
16h15-18h Canon, modèles, traduction – Présidence de session : Isabelle Poulin
Isabelle Rabut (INALCO/IFRAE) – À quoi servent les modèles en littérature ? De quelques figures tutélaires dans la littérature chinoise moderne (fr.)
Lalla Hamzaoui (Université de Montpellier Paul Valéry) – Entre tradition chinoise et héritage étranger : la troisième voie de Can Xue (fr.)
Paolo Magagnin (Université Ca’Foscari de Vénise) – La retraduction de la littérature chinoise de l’époque républicaine en Italie. Le cas des œuvres fictionnelles complètes de Lu Xun (fr.)
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Samedi 7 novembre 2026 Bibliothèque Rigoberta Menchú, rez-de-chaussée, « espace Tramway »
9h-10h30 Échos et migrations (héritage et expérimentations : peinture, poésie, fiction) – Présidence de session : Éric Benoit
Hu Siao-Chen (Academia Sinica, Taïwan) – “Broom-Grown Fungi”: Fungal Imagery in East Asian Literature (angl.) (à distance)
Yang Xinying (INALCO/IFRAE) – Dispositifs sonores dans la poésie chinoise moderne : mémoire de Paris et expérimentations linguistiques dans Le Fouet levé (1926) de Liu Bannong (fr.)
Xu Shuang (Université Paris Cité/CRCAO) – La tradition de la peinture des lettrés et la poésie contemporaine chinoise (fr.)
11h-12h30 Michèle Métail – conférence-performance : Une poétique de l’imprégnation (fr.)
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Contact :
tan-ying.chou@u-bordeaux-montaigne.fr
celine.barral@u-bordeaux-montaigne.fr
Organisation logistique :
lara.marguin@u-bordeaux-montaigne.fr
Avec le soutien financier de la CCK Foundation (Taïwan), de l’UFR Langues de l’université Bordeaux-Montaigne et de l’UR Plurielles