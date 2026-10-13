Héritage des pratiques lettrées et transmission des savoirs : mémoires plurielles et regards croisés entre études chinoises et littérature générale et comparée (Bordeaux)

Héritage des pratiques lettrées et transmission des savoirs :

mémoires plurielles et regards croisés entre études chinoises et littérature générale et comparée

Université Bordeaux Montaigne

5-7 novembre 2026

Jeudi 5 novembre 2026 – Bibliothèque Lettres-Droit, Université Bordeaux Montaigne, campus de Pessac - Salle BUDL608

8h45 Accueil des participants

9h Ouverture : mot d’accueil de Jean-Paul Engélibert et Florence Boulerie, directeurs de l’unité de recherche Plurielles, et des organisatrices du colloque.

9h30-11h Mei Chia-Ling (Université nationale de Taïwan) – Conférence : D’une rive à l’autre du Détroit : les intellectuels du Continent et la structuration des champs du savoir dans le Taïwan d’après-guerre 學術渡海：渡海學人與戰後臺灣知識場域的形構 (en chinois avec traduction fr. Frédéric Dalléas) Modération : Tan-Ying Chou

11h15-12h45 Continuité et discontinuité historique – Présidence de session : Tristan Mauffrey

K.K. Léonard Chan (Université nationale Tsing Hua, Taïwan) – From the Nazi Years and Communist Rule to the Prague Spring ——Jaroslav Průšek and the “Chinese Lyricism” (angl.)

Victor Vuilleumier (INALCO/IFRAE) – Modernité littéraire en Chine : le wenyan, le baihua et l’invention d’une double généalogie (fr.)

Céline Barral (UBM/Plurielles) – Littérature générale et sinologie (fr.)

—

14h30-15h30 Héritages et réévaluations dans l’histoire littéraire chinoise – Présidence de session : Victor Vuilleumier

Xin Peng (INALCO/IFRAE) – Penser le xiaoshuo小説 comme modèle de prose : du pingdian 評點 des lettrés prémodernes aux discours de critique des intellectuels du Quatre Mai (fr.)

Joachim Boittout (Université Paris Cité/CRCAO) – La fin d’une légende noire ? (Re)découverte et critique de la littérature « Canards mandarins et papillons » en Chine (années 1980-1990) (fr.) (à distance)

15h45-17h15 Polémiques et affranchissements : la sinologie et son rôle dans le champ intellectuel francophone – Présidence de session : Muriel Détrie

Angel Pino (UBM/Plurielles) – La polémique Leys/Loi autour de Lu Xun : une bataille pour la légitimité (fr.)

Alexis Chen (ENS de Lyon) – Aux bords de la sinologie. Réflexions critiques sur l’héritage théorique des œuvres de Jean François Billeter et de François Jullien (fr.)

Tristan Mauffrey (Université Sorbonne-Nouvelle/CERC) – Fidélité des comparatistes : la dette et l’affranchissement intellectuels comme conditions du décentrement (fr.)

—

Vendredi 6 novembre 2026 Bibliothèque Lettres-Droit, Université Bordeaux Montaigne, campus de Pessac - Salle BUDL608

9h-10h30 Chen Pingyuan (Université de Pékin) – Conférence : Décloisonner « l’histoire littéraire », et ce que cette ouverture rend possible “文学史”的打开及其可能性” (en chinois avec traduction fr. Frédéric Dalléas) (à distance) Modération : Isabelle Rabut

10h30-11h30 L’oubli, le négatif de la transmission – Présidence de session : Shao Baoqing

Philippe Postel (Université de Nantes) – Huang Jialüe, à la source de la sinologie française (fr.)

Tan-Ying Chou (UBM/Plurielles) – La parole sans paroles ? Trajet d’apprentissage et de réflexion vers une parole (in)audible dans la traduction (fr.)

11h45-12h45 Pratiques lettrées et récits de voyage – Présidence de session : Muriel Détrie

Anna Maria Cavalletti (Université Paris Cité) – Suivre les traces, en tracer de nouvelles : continuités et ruptures dans les récits de voyage de Wang Tao 王韜 (1828-1897) (fr.)

Hu Tingxiao (EHESS/CRAL) – Voyage au Pays de Shu et Le Paysage après Wang Wei, la Chine sous la plume de Michèle Métail (fr.)

—

14h45-16h Andrea Bachner (Cornell University) – Conférence : Comparison Critique (after China) (angl.) Modération : Céline Barral

16h15-18h Canon, modèles, traduction – Présidence de session : Isabelle Poulin

Isabelle Rabut (INALCO/IFRAE) – À quoi servent les modèles en littérature ? De quelques figures tutélaires dans la littérature chinoise moderne (fr.)

Lalla Hamzaoui (Université de Montpellier Paul Valéry) – Entre tradition chinoise et héritage étranger : la troisième voie de Can Xue (fr.)

Paolo Magagnin (Université Ca’Foscari de Vénise) – La retraduction de la littérature chinoise de l’époque républicaine en Italie. Le cas des œuvres fictionnelles complètes de Lu Xun (fr.)

—

Samedi 7 novembre 2026 Bibliothèque Rigoberta Menchú, rez-de-chaussée, « espace Tramway »

9h-10h30 Échos et migrations (héritage et expérimentations : peinture, poésie, fiction) – Présidence de session : Éric Benoit

Hu Siao-Chen (Academia Sinica, Taïwan) – “Broom-Grown Fungi”: Fungal Imagery in East Asian Literature (angl.) (à distance)

Yang Xinying (INALCO/IFRAE) – Dispositifs sonores dans la poésie chinoise moderne : mémoire de Paris et expérimentations linguistiques dans Le Fouet levé (1926) de Liu Bannong (fr.)

Xu Shuang (Université Paris Cité/CRCAO) – La tradition de la peinture des lettrés et la poésie contemporaine chinoise (fr.)

11h-12h30 Michèle Métail – conférence-performance : Une poétique de l’imprégnation (fr.)

—

Contact :

tan-ying.chou@u-bordeaux-montaigne.fr

celine.barral@u-bordeaux-montaigne.fr

Organisation logistique :

lara.marguin@u-bordeaux-montaigne.fr

Avec le soutien financier de la CCK Foundation (Taïwan), de l’UFR Langues de l’université Bordeaux-Montaigne et de l’UR Plurielles