Conflits d’ailleurs : exodes, réparation, formes d’engagement dans la culture italienne contemporaine. Colloque SIES 2027 (Bordeaux)

« Conflits d’ailleurs : exodes, réparation, formes d’engagement dans la culture italienne contemporaine »

Colloque SIES, 27-29 mai 2027

Université Bordeaux Montaigne

« Acque d’Europa specchiano ancora incendi ». Dans son poème Fiumi di guerra (2002), consacré à la guerre de Bosnie, Erri De Luca évoque l’horreur des combats et dénonce l’absurdité d’une violence qui faisait resurgir, au cœur de l’Europe, des atrocités que l’on croyait définitivement révolues. La représentation des conflits occupe une place importante dans la littérature italienne contemporaine, associée à différentes formes d’engagement militant ou de travail sur la mémoire et la post-mémoire. A l'ère de la globalisation des conflits, où la guerre a désormais acquis un caractère transnational (Kaldor 1999), soutenu par une médiatisation omniprésente (Casadei 2026), quel rôle peut encore jouer le témoignage des artistes et des écrivains, lorsqu’ils cherchent à représenter les violences aux frontières de l’Europe ou celles d’un ailleurs lointain ? Comment appréhender, à travers l’imaginaire artistique ou littéraire, les flux migratoires que ces conflits provoquent ou les intérêts géopolitiques qu'ils mobilisent ? Quelle fonction sociale continue de remplir, dans ces contextes, l’expression artistique ?

À l’occasion du 66e Congrès annuel de la SIES (Société des Italianistes de l'Enseignement Supérieur), ce colloque invite à questionner les mémoires divisées et les reconfigurations identitaires en lien avec la représentation des conflits. En raison de sa situation géographique, au centre de la Méditerranée, l'Italie constitue une véritable caisse de résonance des conflits qui touchent les régions voisines. Située au carrefour de l'Europe, de l'Afrique et du Proche-Orient, elle est directement confrontée aux conséquences des guerres, des crises politiques et migratoires, celles-ci toujours plus liées aux inégalités environnementales dues au changement climatique.

Particulièrement féconde à partir des années 2000, la dialectique mémorielle autour de la colonisation dans la corne d’Afrique renouvelle l’histoire de la décolonisation, par des récits où se superposent et s’entremêlent les échos de plusieurs conflits. On pense notamment à l’oeuvre de Igiaba Scego, Ubah Cristina Ali Farah, Marta Nassibu, Gabriella Ghermandi, Gabriella Kuruvilla ou encore Amara Lakhous. Dans Sangue giusto (2017), de Francesca Melandri, un jeune Ethiopien en quête d’asile en Italie fuit les persécutions du régime du Derg. L’intégrer au sein de sa famille vaut, pour la protagoniste, comme un geste de réparation par rapport aux fautes commises par son père au temps où il était soldat dans les milices fascistes en Afrique. Qu’il soit en lien avec les mécanismes de la post-mémoire familiale (Suleiman 2002 ; Hirsch 2012) ou porté par la seconde génération de migrants, le récit des victimes des guerres libère la parole en interrogeant les responsabilités, pour guérir les traumatismes.A l’est, les conflits des Balkans ont ouvert un autre foyer mémoriel, dont témoigne l’oeuvre de Paolo Rumiz, de Paolo Maurensig, ou encore de Diego Zandel.

Dans ses Lettere fraterne (correspondance avec Izet Sarajlić, 2007) Erri De Luca évoque le devoir moral constitué par son témoignage. Le siège de Sarajevo, au temps de la guerre de Bosnie-Herzégovine, représente aussi la toile de fond du roman de Margaret Mazzantini, Venuto al mondo (2008), transposé au grand écran par Sergio Castellitto en 2012.

En suivant la trace des migrations et de l’exil depuis l’est européen vers l’Italie, la mémoire d’autres conflits se tisse aussi avec l’Albanie, à travers la voix d’Ornela Vorpsi et celle d’autres figures de l'exode albanais en Italie ou en France : Anilda Ibrahimi, Ron Kubati, Elvira Dones, le poète Gëzim Hajdari.

Plus récemment, la guerre en Ukraine a inspiré des reportages, des récits, des docu-fictions et des romans graphiques, parmi lesquels la série des Cahiers d’Igort et le documentaire d’Alice Tomassini consacré à l’aide humanitaire aux frontières. D’autres œuvres en langue italienne abordent des conflits plus éloignés géographiquement, notamment en Syrie, dans les écrits de Shady Hamadi, et en Afghanistan, chez Fabio Geda.

Au-delà de ces quelques pistes, il s’agira de réfléchir aux modalités de circulation des mémoires entre espaces nationaux et transnationaux, aux reconfigurations identitaires suscitées par les expériences de la guerre, de l'exil et de la migration, ainsi qu'aux fonctions éthiques et politiques du témoignage dans un contexte marqué par la mondialisation des violences et leur médiatisation. Les propositions pourront notamment s'inscrire dans les axes suivants (sans que cette liste soit exhaustive) :

- l’engagement politique et militant des écrivains et des artistes face aux conflits ;

- la mémoire et la post-mémoire dans la transmission intergénérationnelle des expériences de guerre ;

- les mémoires croisées de la Méditerranée et les héritages coloniaux ;

- les identités façonnées par les migrations, l’exil et les expériences diasporiques ;

- les formes esthétiques et médiatiques de la représentation des conflits, entre fiction, témoignage, documentaire et archives ;

- les enjeux éthiques du témoignage, la légitimité de la parole et les limites de la représentation de la violence ;

- la visibilité inégale des conflits, les politiques de la mémoire et la circulation des récits de guerre ;

- la justice mémorielle, les processus de réparation et de résilience ;

- l’écopoétique, les conséquences environnementales des conflits armés et les migrations climatiques.

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Les propositions de communication d’une durée d’environ vingt minutes (comprenant un titre, une présentation d’une dizaine de lignes et un très bref CV) sont à envoyer, au plus tard le 15 janvier 2027, aux deux adresses suivantes, en copie conjointe :

michele.marchioro@u-bordeaux-montaigne.fr

claudio.pirisino@u-bordeaux-montaigne.fr

Les auteurs des propositions sélectionnées seront informés de la décision fin janvier.

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Bibliographie :

Assmann 2006 : Aleida Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, Munich, Verlag C.H. Beck oHG [Ead., Shadows of Trauma. Memory and the Politics of Postwar Identity, New York, Fordham University Press, 2016].

Barber 2003 : Benjamin R. Barber, Fear’s Empire : War, Terrorism and Democracy, New-York, Norton & Company [Id., L’impero della paura. Potenza e impotenza dell’America nel nuovo millennio, Torino, Einaudi, 2004].

Bianchini 1989 : Stefano Bianchini, L’enigma jugoslavo. Le ragioni della crisi, Milano, Franco Angeli.

Bianchini 1996 : Stefano Bianchini, Sarajevo: le radici dell’odio. Identità e destino dei popoli balcanici, Edizioni Associate, Roma.

Brousse, Bolgiani 2017 : Marie-Hélène Brousse et Paola Bolgiani (éd.), Guerre senza limite, Torino, Rosenberg & Sellier, https://doi-org.ezproxy.u-bordeaux-montaigne.fr/10.4000/books.res.3511.

Casadei 1999 : Alberto Casadei, La guerra, Bari, Laterza.

Casadei 2026 : Id., Romanzi di Finisterre : venticinque anni dopo. L’ospite ingrato, https://www.laboratoriodiletteratura.it/

De Paulis – Tosatti 2021 : Maria Pia De Paulis et Ada Tosatti, Senza Traumi? Le ferite della storia e del presente nella creazione letteraria e artistica italiana del nuovo millennio, Firenze, Franco Cesati.

Engberg-Pedersen et Ramsey 2022 : Anders Engberg-Pedersen et Adam Ramsey (éd.), War and Literature, Cambridge, Cambridge University Press.

Fortunati, Fortezza, Ascari 2008 : Vita Fortunati, Daniela Fortezza, Maurizio Ascari, Conflitti. Strategie di rappresentazione della guerra nella cultura contemporanea, Roma, Meltemi.

Giglioli 2011 : Daniele Giglioli, Senza trauma, Macerata, Quodlibet.

Hirsch 2012 : Marianne Hirsch, The Generation of Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust, New-York, Columbia University Press.

Ivetic 2015 : Egidio Ivetic, I Balcani dopo i Balcani. Eredità e identità, Roma, Salerno editrice.

Kaldor 1999 : Mary Kaldor, New and Old Wars. Organized Violence in Global Era, Cambridge, Polity Press [Ead., Le nuove guerre. La violenza organizzata nell’età globale, Roma, Carocci, 2001].

Kaldor 2003 : Mary Kaldor, Global civil society: an answer to war, Cambridge, Polity Press [Ead. L’altra potenza. La società civile globale, Milano, Università Bocconi Editore, 2004].

McLoughlin 2011 : Kate McLoughlin, Authoring War: The Literary Representation of War from the Iliad to Iraq, Cambridge University Press.

Prstojevic 2018 : Alexandre Prstojevic, « Crise de la culture et nouveaux régimes de narrativité », Compar(a)Ison, Lausanne, Peter Lang, p. 65-74.

Rumiz 1996 : Paolo Rumiz, Maschere per un massacro, Roma, Edizioni Riuniti.

Scurati 2006 : Antonio Scurati, La letteratura dell’inesperienza : scrivere romanzi al tempo della televisione, Milano, Bompiani.

Suleiman 2002 : Susan Suleiman, « The 1.5 generation. Thinking about Child Survivors and the Holocaust », American Imago, 59, 3, p. 277-295.

Turi 2017 : Nicola Turi (éd.), Raccontare la guerra. I conflitti bellici e la modernità, Firenze University Press.

Viart 2009 : Dominique Viart, « Nouveaux modèles de représentation de l’Histoire en littérature contemporaine », dans Viart Dominique (éd.), Ecritures contemporaines, 10, « Nouvelles écritures littéraires de l’histoire », Paris, Caen, Lettres Modernes Minard, coll. « Ecritures contemporaines », p. 11-40.

Viart 2011 : Id., « Le récit de filiation. Éthique de la restitution contre devoir de mémoire dans la littérature contemporaine », dans Chelebourg Christian, Martens David, Watthee-Delmotte Myriam (dir.), Héritage, filiation, transmission : configurations littéraires (XVIIIe-XXe siècles), Louvain, Presses universitaires de Louvain, p. 199-212.

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Comité d’organisation : Patrick Blandin, Martine Bovo, Simone Cilluffo, Delphine Gachet, Michele Marchioro, Cristina Panzera, Claudio Pirisino,

Comité scientifique : Martine Bovo, Antonella Capra, Lisa El-Ghaoui, Anna Frabetti, Delphine Gachet, Michele Marchioro, Antonella Mauri, Cristina Panzera, Claudio Pirisino, Fabiano Pisanelli.

Contact : claudio.pirisino@u-bordeaux-montaigne.fr