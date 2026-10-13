Bulletin de l'Amitié Charles Péguy, n° 190 : "Péguy universel, I"

Avant-propos. Péguy et l’universelle hospitalité
Par Éric Thiers
Péguy, dissident de l’universel
Par Joseph Hanimann
Un universel « autre » ? Péguy et la Chine
Par Céline Barral
Charles Péguy et l’Espagne
Mystique, critique sociale et politique chrétienne en Amérique latine
Charles Péguy, Gabriela Mistral, Eduardo Frei Montalva
Par Adrián Valenzuela Castelletto
Affinités électives.
Péguy et don Giussani, fondateur de Comunione e Liberazione
Par Giusanna Failla
Péguy en Nigritie : vers un universel latéral
Par Franck Lemonde
Un quatrième texte de Jean Zay sur Péguy
Article de Jean Zay, paru dans « Le Progrès du Loiret » du 7 septembre 1926
Courrier d’Orléans
Les nouvelles du Centre Charles Péguy d’Orléans
Vie de l’Amitié
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Date de parution : 11/08/2026
Date de mise en ligne : 31/08/2026