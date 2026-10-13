Bulletin de l'Amitié Charles Péguy, n° 190 : "Péguy universel, I"

Sommaire en ligne via Cairn

Avant-propos. Péguy et l’universelle hospitalité

Par Éric Thiers

Péguy, dissident de l’universel

Par Joseph Hanimann

Un universel « autre » ? Péguy et la Chine

Par Céline Barral

Charles Péguy et l’Espagne

Par Guillermo Gómez-Ferrer

Mystique, critique sociale et politique chrétienne en Amérique latine

Charles Péguy, Gabriela Mistral, Eduardo Frei Montalva

Par Adrián Valenzuela Castelletto

Affinités électives.

Péguy et don Giussani, fondateur de Comunione e Liberazione

Par Giusanna Failla

Péguy en Nigritie : vers un universel latéral

Par Franck Lemonde

Un quatrième texte de Jean Zay sur Péguy

Par Jean-Pierre Sueur

Article de Jean Zay, paru dans « Le Progrès du Loiret » du 7 septembre 1926

Courrier d’Orléans

Les nouvelles du Centre Charles Péguy d’Orléans

Par Oriana Gatica-Demey

Vie de l’Amitié

Par Toute l’Équipe du Bureau

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Date de parution : 11/08/2026

Date de mise en ligne : 31/08/2026