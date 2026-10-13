Regards croisés. L’Italie vue par le monde arabe et le monde arabe vu par l’Italie (Palerme)

Regards croisés : L’Italie vue par le monde arabe et le monde arabe vu par l’Italie

Colloque international – Palerme, 23-25 juin 2027.

« Mamma li Turchi ! » : ce cri, apparu lors du sac d’Otrante perpétré en 1480 par les troupes du sultan ottoman Mehmet II, exprime la crainte des invasions venues de la mer. Il renvoie aux razzias menées sur les côtes italiennes par ceux que l'on qualifiait d’« Arabes » ou de « Turcs » – termes englobant, par amalgame, tout envahisseur musulman. Intégrée aujourd’hui dans le langage courant, cette expression sert à mettre en garde contre l’arrivée d’un étranger perçu comme intrinsèquement « différent » par ses moeurs, sa culture et sa religion, et dont on redoute l’incivilité comme l’impiété. Mais qui sont, en réalité, les « Turchi » de cette formule populaire ?

Depuis la conquête de la Sicile par les musulmans et la fondation de l'émirat aghlabide en 827, soldats, voyageurs, marchands, savants et missionnaires n’ont cessé de sillonner la Méditerranée. Leurs pérégrinations entre l’Italie et le monde arabe ont laissé d’importantes empreintes dans la littérature, l’imaginaire, la culture, la langue ainsi que la gastronomie italiennes. Inversement, ceux qui se sont rendus en Italie ont transmis au monde arabe une perception de l’Italie telle qu’ils l’avaient vue et vécue, nécessairement retravaillée au prisme de leurs propres cadres intellectuels et culturels. La littérature s'est emparée des traces laissées par ces contacts : elle les a transformées, réinterprétées, hybridées et transfigurées au prisme de son imaginaire, de sa tradition, de ses genres littéraires, de ses référents identitaires et religieux, ainsi que de son idéologie, en les intégrant – de gré ou de force – sans jamais pouvoir les ignorer.

La mémoire de ces échanges a ainsi contribué à former l’histoire littéraire et les identités sur les différentes rives de la Méditerranée, façonnant de part et d’autre du bassin méditerranéen des imaginaires en miroir qui ont, à leur tour, alimenté la création littéraire. Plus récemment, la diaspora maghrébine établie en Italie a donné naissance à une littérature de l’exil et de l’émigration, produite en italien, en arabe, ou dans une forme bilingue.

En instaurant un dialogue entre chercheurs en littérature, italianistes et arabisants, occidentalistes et orientalistes, médiévistes et contemporanéistes, ce colloque se propose d’explorer les empreintes laissées dans les littératures arabe et italienne par les contacts entre l’Italie et le monde arabe, du IXᵉ siècle à nos jours. Il entend porter une attention particulière aux représentations de l’Italie et du monde arabe, mais aussi aux imaginaires plus larges associés à l’espace méditerranéen, envisagé comme un espace de circulation, de contacts et de construction de l’altérité. Les contributions pourront ainsi s’intéresser aux différents genres et formes suivants, sans que cette liste soit exhaustive :

1. Les épopées chevaleresques ;

2. Les récits de voyage et la littérature géographique ;

3. L’écriture poétique ;

4. Le roman ;

5. Le théâtre moderne et contemporain ;

6. Les contes et les traditions populaires.

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Les propositions de communication (environ 300 mots) devront parvenir à Monica Balda-Tillier (monica.balda-tillier@univ-grenoble-alpes.fr) et à Gianluca Saitta (gianluca.saitta@unipa.it) avant le 13 décembre 2026 et comporter le nom, la fonction et le centre de rattachement de l’auteur.

Les frais de transport ou de séjour sont à la charge des participants ou de leurs équipes de recherche.

Langues de communication : français, italien, anglais et arabe.