Renouer le dialogue avec le vivant : enjeux et médiations (Salé, Maroc)

Renouer le dialogue avec le vivant : enjeux et médiations

Colloque international

Salé, le 1er avril 2027, École Supérieure de Technologie

Depuis les premières sociétés humaines, les rapports à l’environnement ont pris des formes diverses selon les cultures et les époques. Certaines communautés ont entretenu avec la nature une relation fondée sur l’écoute, l’observation et l’interprétation. Une sorte de code tacite s’est ainsi progressivement établi entre l’être humain et son environnement, conduisant celui-ci à créer des divinités et à façonner des rituels destinés à apaiser les forces naturelles, à conjurer leur courroux ou encore à s’en concilier les faveurs. Plutôt que de chercher à dompter les forces naturelles, l’être humain a longtemps tenté de s’accorder avec la nature afin de préserver un certain équilibre. Ainsi, la faune et la flore, ou encore les phénomènes météorologiques, étaient considérés comme des interlocuteurs, dont les manifestations constituaient autant de signes à observer, à interpréter et à appréhender par les cinq sens de l’être humain. Bien avant que le tree hugging ne se popularise dans les discours contemporains sur le bien-être et l’écologie, de nombreuses traditions anciennes considéraient l’arbre comme un être vivant, porteur d’une force régénératrice, avec lequel l’homme entretenait une relation fondée sur le respect, la protection et la communion spirituelle. L’arbre, et plus largement l’élément naturel, n’était donc pas perçu comme un simple objet du paysage, mais comme un véritable agent de communication, capable de transmettre des signes, de véhiculer une force et de participer, à sa manière, à l’équilibre du vivant.

Ces pratiques, fondées sur une relation d’écoute plutôt que sur une relation de domination, vont progressivement s’effacer avec l’avènement de la modernité et l’essor de l’activité industrielle. À mesure que l’homme moderne cherche à exploiter, aménager et maîtriser son milieu, la nature tend à être envisagée moins comme un interlocuteur que comme une ressource. La rupture dans le rapport au vivant se manifeste aujourd’hui de manière particulièrement préoccupante par la dégradation des écosystèmes. L’Amazonie en est un exemple emblématique. Abritant une biodiversité exceptionnelle, elle est soumise à une déforestation massive liée notamment à l’expansion agricole, à l’élevage, aux activités minières et aux incendies associés à la conversion des terres. La transformation accélérée du milieu ne se limite pas à la disparition des arbres : elle bouleverse des écosystèmes d’une richesse exceptionnelle, menace de nombreuses espèces animales et végétales et met également en péril les modes de vie et les territoires des peuples autochtones, dont certains vivent encore dans un isolement volontaire.

Il semble que, dans sa quête effrénée de modernité et de progrès technologique, l’homme ait rompu le pacte qui l’unissait jadis au vivant. Le dialogue patient avec la nature semble désormais s’être interrompu, laissant place à une relation essentiellement extractive, dans laquelle le vivant est massivement exploité en tant que ressource plutôt qu’écouté en tant que source de sens. Pourtant, comme si elle cherchait à se faire entendre, la nature multiplie les manifestations de plus en plus spectaculaires et parfois extrêmes : les océans se déchaînent, les baleines s’échouent sur les plages, la terre tremble violemment et crache du feu, les coraux blanchissent, les glaciers fondent à un rythme inédit, les oiseaux modifient leurs routes migratoires et les insectes pollinisateurs connaissent aujourd’hui un déclin préoccupant. Dans les zones tempérées, la raréfaction des abeilles, des bourdons, des papillons et d’autres espèces pollinisatrices constitue un signal d’alerte particulièrement préoccupant quant à l’érosion de la biodiversité. Cette raréfaction ne crée pas seulement un déséquilibre écologique ; elle rappelle avec force l’étroite relation qui unit les sociétés humaines aux autres formes du vivant.

Fort heureusement, une sensibilité écologique et une prise de conscience environnementale traversent aujourd’hui l’ensemble des disciplines. Dès lors, chercheurs, artistes, écrivains, philosophes, juristes, urbanistes et scientifiques s’emploient à repenser notre rapport au vivant et à élaborer de nouvelles manières de le comprendre, de le protéger et de cohabiter avec lui. Cette dynamique fait émerger de nouveaux courants de pensée et de concepts. La littérature voit ainsi se développer l’écopoétique et l’écocritique ; la philosophie s’ouvre à l’écophilosophie et au posthumanisme ; le droit explore les droits de la nature et la justice environnementale; l’architecture et l’urbanisme expérimentent le biomimétisme et les villes biophiliques ; les arts investissent le land art, l’art écologique ou encore les installations immersives ; les sciences développent l’écologie de la restauration et la bioacoustique ; l’anthropologie valorise les savoirs écologiques autochtones et les relations entre humains et non-humains ; enfin, l’économie s’oriente vers des modèles régénératifs et de nouvelles formes de comptabilité écologique.

Toutefois, ces nouvelles approches ne sont pas exemptes de contradictions et de limites : le recours aux technologies peut parfois conduire à une nouvelle instrumentalisation du vivant, tandis que le discours écologique peut être détourné à des fins de greenwashing. Ces tensions invitent ainsi à interroger non seulement les nouvelles manières de penser le vivant, mais aussi les conditions éthiques et politiques d'un véritable dialogue avec lui.

Le philosophe Baptiste Morizot, dans Sur la piste animale (2018) et Manières d’être vivant (2020), défend l’idée que les humains doivent réapprendre à dialoguer avec les autres formes de vie. Pour lui, il ne s’agit pas d’une simple métaphore : les animaux, les plantes et les écosystèmes produisent des signes qu’il nous faut apprendre à interpréter. Dans cette perspective, il importe de réapprendre à établir de nouvelles formes de diplomatie avec le vivant (Morizot, 2020). Le terme « diplomatie », généralement employé dans le domaine des relations internationales, renvoie ici à la nécessité d’établir des formes de communication et d’interaction avec les animaux, les plantes, les rivières, les forêts ou encore les écosystèmes qui, à leur manière, manifestent des besoins, des réactions et des contraintes à travers leurs comportements et leurs transformations. L’enjeu n’est donc pas de leur imposer notre langage, mais d’apprendre à interpréter les leurs et à reconnaître les formes de communication propres au monde vivant. Cette conception rejoint les perspectives de la biosémiotique, qui considère les êtres vivants comme des émetteurs et des interprètes de signes. À cet égard, il y a lieu de citer les travaux de Jakob von Uexküll autour du concept d’Umwelt (Uexküll, 2010), ceux de Jesper Hoffmeyer sur les processus sémiotiques à l’œuvre dans le vivant (Hoffmeyer, 2008), ainsi que les réflexions de Vinciane Despret sur les relations entre humains et animaux. Ces travaux permettent d’envisager les animaux comme des êtres capables de perception, d’interaction et de réponse, participant activement à la construction de la relation avec l’observateur (Despret, 2012).

La réflexion de Baptiste Morizot trouve un écho dans les œuvres de l’artiste Christelle Havranek, qui, en collaboration avec des scientifiques, développe des installations telles que Listening to the Soil ou Breathe with a Tree. De tels dispositifs dispositifs visent à rendre perceptibles, sous des formes sensibles, certains signaux produits par les arbres, les sols ou encore l’air, ouvrant ainsi de nouvelles voies de médiation entre les humains et leur environnement.

Toutes ces approches constituent autant de tentatives pour renouer un lien solide avec le vivant. Elles inventent, à cet effet, de nouveaux canaux de communication, de nouveaux langages, de nouvelles représentations et de nouvelles pratiques. Ceci n’empêche nullement la résurgence de plusieurs interrogations : ces médiations suffisent-elles à rétablir un véritable dialogue avec le vivant ? Comment traduire et interpréter ces signes et selon quel code ? Un dialogue dans lequel les signes émis par la nature trouveraient un écho chez l’être humain ne suppose-t-il pas de déplacer notre regard, au-delà de la protection, de la représentation ou de la réglementation, pour le porter sur l’écoute, l’interprétation et l’interaction avec les multiples langages du monde vivant ? Comment distinguer l’interprétation des manifestations du vivant d’une projection de significations exclusivement humaines sur le vivant ?

Ce colloque pluridisciplinaire ambitionne d’examiner les façons dont les différentes disciplines contribuent à la création d’un dialogue harmonieux et complémentaire entre l’humain et le vivant. Autrement dit, il s’agit d’interroger la manière dont l’humain adapte ses comportements aux signes de son environnement afin de construire une coexistence durable, respectueuse et équilibrée. Dans cette perspective, le colloque entend dépasser les approches conventionnelles de la médiation pour penser des formes inédites de mise en relation avec le vivant, susceptibles de renouveler nos manières de l’appréhender, de l’écouter et d’interagir avec lui. De manière encore plus explicite : comment passer d'une médiation qui parle du vivant à une médiation qui permet d'entrer en relation avec lui ? Il s’agit ainsi d’envisager la médiation non comme une démarche ponctuelle, mais comme un processus durable, susceptible d’ouvrir de nouvelles voies de compréhension et de coexistence entre les différentes formes du vivant. Cette conception rejoint notamment la réflexion de Bruno Latour sur la nécessité de repenser les relations entre humains et non-humains et de reconnaître la capacité de ces derniers à prendre part aux réseaux d'interactions qui constituent notre monde commun (Latour, 2015).

Ce colloque entend offrir aux intervenants : professeurs chercheurs et doctorants, une occasion de recherche, de réflexion et de débat en explorant les axes suivants qui ne prétendent nullement à l’exhaustivité :

1-Traduire et interpréter les langages du vivant : Qui interprète ? Selon quels codes ? Peut-on traduire le vivant sans le réduire à nos propres catégories de pensée ? Qui possède l’autorité pour parler au nom du vivant, et au risque de quelles formes d’appropriation ou de représentation anthropocentrée du vivant ?

2-Représenter, raconter et donner voix au vivant : interroger l’écocritique et l’écopoétique ; la littérature environnementale ; les récits donnant une place aux animaux, aux plantes ou aux écosystèmes ; les récits non anthropocentrés ; le cinéma et l’audiovisuel ; la photographie ; les arts visuels ; le théâtre et la performance ; la bande dessinée ; ainsi que les nouvelles formes narratives et numériques.

3-Technologies, sciences et dispositifs innovants : inventer de nouvelles médiations : les technologies peuvent-elles permettre de nouvelles formes d'interaction avec le vivant ou risquent-elles au contraire de renforcer notre distance à son égard ?

4-De l'écoute à l'action : médiations, éthique et coexistence : Comment passer de l'écoute et de l'interprétation à l'action et à la transformation de nos modes de vie ? interroger l’éthique environnementale ; la diplomatie interspécifique ; les droits de la nature ; la justice environnementale ; les politiques publiques ; l’architecture et l’urbanisme ; la restauration écologique ; les nouvelles manières d’habiter les territoires ; ainsi que les formes de coexistence entre humains et non-humains.

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Les propositions de communication entre 250 et 300 mots, comportant un titre, un résumé et cinq mots-clés (tout en précisant l’axe choisi), en plus d’une courte notice biographique d’environ 150 mots, doivent être envoyées à l’adresse mail suivante : dialogueraveclevivant@gmail.com">dialogueraveclevivant@gmail.com

Langues du Colloque : Arabe, Français, Anglais

Les communications retenues par le comité scientifique feront l’objet d’une publication dans un ouvrage collectif ou dans une revue scientifique, selon des modalités qui seront précisées ultérieurement.

Calendrier

- 05/02/2027 : date limite de soumission des propositions.

- 25/02/2027 : réponse du comité scientifique.

- 25/03/2027 : date limite d’envoi des articles.

- 01/04/2027 : date de tenue du colloque.

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Bibliographie:

Bennett, J. (2010). Vibrant matter: A political ecology of things. Duke University Press.

Bonneval, K. (2022). Translators to weave with the non-humans. Quantitative Plant Biology, 3, e17. https://doi.org/10.1017/qpb.2022.7

Callicott, J. B. (2010). Éthique de la terre. Wildproject.

Cazaux, C., & Charrier, M. (Eds.). (2021). Écopoétiques : Territoires, habitants, récits. Presses universitaires de Rennes.

Descola,P. (2005). Par-delà nature et culture. Gallimard.

Despret, V. (2012). Que diraient les animaux, si… on leur posait les bonnes questions ? La Découverte.

Dewey, J. (1934). Art as experience. Minton, Balch & Company.

Escobar, A. (1998). Whose knowledge, whose nature? Biodiversity, conservation and the political ecology of social movements. Journal of Political Ecology, 5(1), 53–82.

Haraway, D. J. (2016). Staying with the trouble: Making kin in the Chthulucene. Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9780822373780

Hoffmeyer, J. (2008). Biosemiotics: An examination into the signs of life and the life of signs. University of Scranton Press.

Jonas, H. (2013). Le principe de responsabilité : Une éthique pour la civilisation technologique. Flammarion. (Ouvrage original publié en 1979.

Kohn, E. (2017). Comment pensent les forêts. Zones sensibles.

Larrère, C., & Larrère, R. (2018). Penser et agir avec la nature : Une enquête philosophique. La Découverte.

Latour, B. (2015). Face à Gaïa : Huit conférences sur le nouveau régime climatique. La Découverte.

Maris, V. (2014). Nature à vendre : Les limites des services écosystémiques. Éditions Quæ.

Morizot, B. (2018). Sur la piste animale. Actes Sud.

Morizot, B. (2020). Manières d’être vivant : Enquêtes sur la vie à travers les mondes. Actes Sud.

Ost, F. (2003). La nature hors la loi : L’écologie à l’épreuve du droit. La Découverte.

Serres, M. (1990). Le contrat naturel. François Bourin.

Uexküll, J. von. (2010). A foray into the worlds of animals and humans: With a theory of meaning (J. D. O’Neil, Trans.). University of Minnesota Press.

Buell, L. (1995). The environmental imagination: Thoreau, nature writing, and the formation of American culture. Harvard University Press.

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Coordination :

- Ghizlane BENOISMIN, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

- Fadoi Tanane, EMI, Université Mohammed V de Rabat.

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Comité d’organisation :

- Abdelatif El Ouali, ESTS, Université Mohamed V de Rabat.

- Adil Ammar, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

- Fadoi Tanane, EMI, Université Mohammed V de Rabat.

- Ghizlane BENOISMIN, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

- Keltoum RAHALI, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

- Mustapha Kouzer, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

- Noura Ettahir, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

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Comité scientifique :

- Abderrahmane Nounah, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

- Abdelatif El Ouali, ESTS, Université Mohamed V de Rabat.

- Adiba Bakkour, IERA, Université Mohammed V de Rabat.

- Bouchra Chakir, EDHH, Université Al Quaraouiyine, Rabat.

- Essediya Cherkaoui, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

- Fadoi Tanane, EMI, Université Mohammed V de Rabat.

- Fatima Gaddar, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

- Hafida attarssa, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

- Hajar El Faker, Université Hassan I de Settat.

- Halia Koo, University of Newfoundland, Canada.

- Houda Benmansour, FLSH, Université Mohammed V de Rabat.

- Judyta Niedokos, Université Catholique de Lublin Jean-Paul II, Pologne

- Kane Dame, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal.

- Keltoum RAHALI, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

- Khadija Baba, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

- Latifa Zerrouk, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

- Latifa Zerrouq, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

- Loubna Antra, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

- Miloudia Slaoui, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

- Mohamed Khamar, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

- Mohamed Sbihi, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

- Mustapha Kouzer, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

- Mutapha Ramzi, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

- Nejma Laaroussi, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

- Noura Ettahir, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

- Wiçal Cheikhi, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

- Younes Rhafari, ESTS, Université Mohammed V de Rabat.

- Yacine Tanane, FSJP, Université Ibn Tofaïl, Kénitra.