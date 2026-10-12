Séminaire de recherche-création : "Recyclerie pour les écritures de demain" (Cergy & en ligne)

Séminaire de recherche-création

"Recyclerie pour les écritures de demain"

Session 2026-2027

Dans le cadre de la chaire Innovation de l’IUF, ce séminaire porte sur l’appareil critique de la recherche-création littéraire. A partir de travaux de recherche, dont les travaux doctoraux engagés au sein du laboratoire Héritages, il s’agit d’interroger la manière dont la démarche de recherche-création poursuit et actualise une enquête artistique et littéraire qui donne corps à l’idée d’une recyclerie des œuvres et des parcours auctoriaux. Nous nous demanderons également comment une telle enquête amène à revisiter des notions critiques issues de l’histoire des idées, plus ou moins visibles dans les productions artistiques et les écrits réflexifs des auteur·rices.

De quoi une enquête de recherche-création est-elle constituée ? Sur quels piliers théoriques et philosophiques fonder l’investigation ? Au moment d’écrire soi-même, que va-t-on chercher pour se situer dans la chaîne intertextuelle et répondre à une ambition éventuelle d’innovation ? Pourquoi et comment s’approprier des idées, des styles, des dispositifs de création ? Quelle place donner aux archives et aux données documentaires ? Quels repères méthodologiques disciplinaires et savoir-faire pratiques mobiliser ? Se détache-t-on de l’autopoïèse et construit-on une critique créative transférable dans d’autres travaux ? L’optique adoptée est celle de l’inscription de la recherche-création dans une histoire de la production artistique qui soit aussi une histoire des idées et de la recherche académique.

Lors de la session 2025-2026, nous avons interrogé les paramètres de la poïétique, les possibilités de nouvelles déclinaisons de l’intertextualité, la conception et le déploiement de gestes et de dispositifs de création, et nous avons mené l’enquête avec Violaine Houdart-Merot, Marie Joqueviel-Bourjea, Isabelle Garron, laure Limongi, Philippe Jaenada et des chercheur·es et doctorant·es qui mènent actuellement des travaux en recherche-création.

La session 2026-2027 poursuit le travail de construction du cadre épistémique de la recherche-création littéraire en ménageant des espaces de présentation d’expériences et en invitant d’autres interlocuteur·rices à discuter d’options critiques, d’œuvres marquantes et de références à mobiliser : Marc André Brouillette (14/11), Nicole Calligaris (25/11), Bessa Myftiu (17/12), Laurent Demanze (03/02), Masatugu Ono (31/03).

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Le séminaire s’adresse en priorité aux doctorant·es en recherche-création. Il est ouvert aux autres doctorant·es, aux chercheures, artistes-chercheur·es et étudiant·es de master internes à CYU et extérieurs à l’université. Il s’agit d’un atelier de réflexions critiques et de présentation de travaux dédiés à l’appareil critique de la recherche-création, privilégiant les questions pragmatiques qui se posent au moment de l’écriture.

Les séances ont lieu à la Maison de la Recherche en SHS Annie Ernaux.

- 14 octobre, 4 novembre et 25 novembre, 15h-17h : salle 107

- 2 décembre et 6 janvier, 15h-17h : salle 111

- 17 décembre, 17h-19h (salle à confirmer)

- 3 février, 31 mars, 28 avril, 15h-17h (salle à confirmer)

Merci de privilégier le présentiel. Un lien pour le suivi à distance peut être fourni sur demande.

Contact : amarie.petitjean@cyu.fr