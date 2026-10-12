Aden. Paul Nizan et les années trente et leurs héritages, n° 21 : "Conspirations ?"

Sommaire

Avant-propos de Fabrice Szabo

Charles Jacquier

Acte individuel ou complot ? Les anarchistes français et l’affaire Marinus van der Lubbe

Francesco Giliani

Mission to Moscow. Hollywood au service du complotisme stalinien ?

Fabrice Szabo

« Conspirations, émeutes, révoltes et insurrections : Les Misérables au prisme de l’année 1934 »

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« Textes et Témoignages retrouvés »

Aire francophone

(Rubrique réalisée par Charles Jacquier)

Présentation

I – Le procès de Berne

« Quatorze audiences d’un procès historique. La sentence du Tribunal de Berne réduit à néant les fameux Protocoles de Sion » [extraits]

II – « Le livre le plus répandu de l’antisémitisme militant »

Boris Nicolaievsky : « L’antisémitisme contemporain et les Protocoles des sages de Sion » (Traduit du russe par Hélène Epstein)

III – Une critique littéraire

Jean-Baptiste Séverac : « Adolf Hitler et les Protocoles des Sages de Sion » [Extraits]

Aire hispanophone

(Rubrique réalisée par Allison Taillot)

Présentation

I – Sanctionner la conspiration ? La tentative de coup d’État de Sanjurjo (1932)

Éditorial inclus dans « Le chef du Gouvernement raconte comment le soulèvement a été maitrisé à Séville »

II – Dépasser la conspiration ? La révolution d’Octobre 1934

« Notre position »

III – Faire face à la conspiration ? Le coup d’État de juillet 1936

« Le complot »

Aire italophone

(Rubrique réalisée par Francesco Giliani)

Présentation

I – La fabrication d'un complot

Ermanno Menapace : Parmi les exilés [extraits]

II – Fascisme et gangstérisme à New York

Carlo Tresca : « Nous accusons Generoso Pope, propriétaire du Progresso Italo-Americano et du Corriere d'America, d'être un gangster et un racketteur. Des fascistes italiens "éminents" cloués au pilori »

III – Enquête sur le meurtre d'un anarchiste

Tresca Memorial Committee : « Qui a tué Carlo Tresca ? » [extraits]

Héritages des années 30

(Rubrique réalisée sous la responsabilité de Christophe Patillon [CHT])

« À coucous, coucous et demi ! Une affaire de conspiration en Mayenne »

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Du côté de Paul Nizan

Réception de Nizan

(Rubrique réalisée par Mathieu Grignon)

Présentation de Mathieu Grignon : « Reconnaissance littéraire et ambiguïtés romanesques : la réception de La Conspiration (1938-1939) »

Louis Parrot : « La Conspiration, par Paul Nizan »

André Thérive : « Paul Nizan : La Conspiration »

André Rousseaux : « Paul Nizan : La Conspiration »

Yvonne Genova : « La Conspiration de Paul Nizan – Prix Interallié 1938 »

Jean Cabanel : « Paul Nizan »

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Comptes rendus

(Rubrique sous la responsabilité de Fabrice Szabo,

avec la collaboration de Stéphane Thomas)

Par Karine Beaudoin, Jean-Numa Ducange, Charles Jacquier, Francesco Giliani, Pierre-Henri Lagedamon, Jean-Luc Martinet, Anne Mathieu, Christophe Patillon, Bernard Pudal, Alain Smithee, Fabrice Szabo, Allison Taillot, Stéphane Thomas, Gilles Vergnon, Françoise Willmann.

Comptes rendus sur :

François Huzar, Les imaginaires de la Révolution au cinéma, France 1895-1945, Préface d’Antoine de Baecque, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2025, 400 p.

François Weerts, On a tiré sur Aragon, Arles, éditions du Rouergue, « Rouergue Noir », 2024, 444 p.

Alexandre Courban, Rue de l’Espérance, 1935, Paris, Agullo, 2025, 288 p.

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Marie-José Nadal, Elles avaient fui Franco, Paris, Syllepse, 2025, 158 p.

Célia Keren, La Cause des enfants. Humanitaire et politique pendant la Guerre d’Espagne (1936-1939), Paris, Anamosa, 2025, 509 p.

Freddy Gomez, Folies d’Espagne. Ombres et lumières d’un anarchisme de guerre, Montreuil, L’Échappée, 2025, 373 p.

Ksawery Pruszyński, Espagne rouge. Scènes de la guerre civile, 1936-1937, Paris, Libretto, 2024, 480 p. (Traduit par Brigitte Gautier ; titre original : W Czerwonej Hiszpanii).

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Bruno David, Intellectuels ouvriéristes (Les communistes des conseils en France 1927-1934), Aix-en-Provence, Presses de l’Université de Provence, « Le temps de l’Histoire », 2025, 312 p.

Sylvain Boulouque, Communisme et syndicalisme dans la France de l’entre-deux-guerres (Histoire de la Confédération générale du travail unitaire), Paris, Cerf, 2026, 386 p.

Camillo Berneri, Carlo Rosselli, Édition préparée par Enzo Di Brango, Contre l’État. Articles et correspondance 1935-1936, Paris, Les Nuits rouges, 2024, 156 p.

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Anne Mathieu, Sur les routes du poison nazi. Reporters et reportrices de l’Anschluss à Munich, Paris, Éditions Syllepse, « Histoire : enjeux et débats », 2024, 220 p.

Roger Moorhouse, Le Pacte des diables (Une histoire de l’alliance Hitler-Staline, 1939-1941), Paris, Libretto, 2024, 495 p.

Alfred Sohn-Rethel, Industrie et national-socialisme, Préface de Johann Chapoutot, Éditions La Tempête, Bordeaux, 2025, 280 p. (Traduit de l’allemand par Robert Ferro ; Titre original : « Industrie und Nationalsozialismus », in Alfred Sohn-Rethel, Die deutsche Wirtschaftspolitik im Übergang zum Nazifaschismus. Analysen 1932-1948 und ergänzende Texte, 2016, p. 219-362)

Pierre Renouvin, Notes sur la guerre (1938-1945), Édition établie et annotée par Robert Frank avec la collaboration de Maryvonne Le Poloch, Paris, Perrin, 2024, 432 p.

Grete Weil, Le Chemin de la frontière, Postface d’Ingvild Richardsen, Gallimard, 2024, 496 p. (traduit de l’allemand par Olivier Le Lay ; titre original : Der Weg zur Grenze, 2022)

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Florys Castan-Vicente, Les années Milliat : sports et féminismes dans l’entre-deux-guerres, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2025, 306 p.

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Guillaume Pollack, L’Armée du silence. Histoire des réseaux de Résistance en France 1940-1945, Paris, Tallandier, « Texto », 2025, 540 p.

Noëlline Castagnez, Olivier Dard, Maxime Launay et Jean Vigreux (dir.), L’Anticommunisme en France et en Europe, 1917-1991, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2025, 378 p.

Gilles Vergnon, Changer la vie, le temps du socialisme en Europe de 1875 à nos jours, Paris, Gallimard, « Folio Histoire », 2024, 592 p.

Christian Joschke, La Révolution suspendue. Photographie et presse communiste dans l’Allemagne de Weimar (1918-1933), Paris, Éditions Macula, 2025, 432 p.

Max Bonhomme, Propagande graphique. Photomontage et culture de l’imprimé dans la France des années 1930, Paris, éditions de la Sorbonne, « Histoire contemporaine », 2025, 378 p.

Ariane Mak, En guerre et en grève. Enquêtes dans les cités minières britanniques (1939-1945), Paris, éditions EHESS, 2025, 374 p.

Johann Chapoutot, Les Irresponsables. Qui a porté Hitler au pouvoir ?, Paris, Gallimard, « NRF essais », 2025, 306 p.

Hélène Camarade, Résistantes allemandes. Des femmes face à Hitler, Paris, Nouveau Monde, 2025, 319 p.

Alexis Zimmer, Brouillards toxiques : Vallée de la Meuse, 1930, contre-enquête, Paris, Éditions Amsterdam, 2025, 338 p.

Miron Dolot, Les Affamés, l’holocauste caché, Ukraine, 1929-1933, Introduction d’Adam Ulam, Paris, Libretto, 2025, 317 p. (Traduit par Amal Naccache ; titre original : Execution by Hunger, The Hidden Holocaust, 1985).

Jordi Brahamcha-Marin, La Réception critique de la poésie de Victor Hugo en France, 1914-1944, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2025, 300 p.

Claudio Albertani, Le jeune Victor Serge : Rébellion et anarchie, 1890-1919, Montreuil, Libertalia, 2025, 452 p. (Traduit de l’espagnol par Christian Dubucq ; titre original : Rebelion y anarquia. El Joven Victor Serge, 2025)

Georges Navel, Contact avec les guerriers, Postface de Patrick Mayoux, Bassac, Plein Chant, 2025, 200 p.

Panaït Istrati. Isaac le tresseur de fil de fer suivi d’En Égypte, Illustrations de Golo, Postface de Christan Delrue, Chateauneuf-sur-Charente, Plein Chant, « Voix d’en bas », 2025, 188 p.

Ludwig Renn, Après-Guerre, Montreuil, Le Temps de cerises, 2025, 365 p. (traduit de l’allemand par Jean-Pierre Landais ; titre original : Nach Krieg, Berlin, Aufbau Verlage Gmbh & Co. KG, 1985 ; 1ère édition : Wien/Berlin, Agis Verlag, 1930).

Jean Améry, Les Naufragés, Paris, Les Belles Lettres, « Domaine étranger », 2025, 232 p. (Traduit de l’allemand par Sacha Zilberfach ; titre original : Die Schiffbrüchigen, 2007)

Manès Sperber, Ces temps-là, Œuvres autobiographiques, Paris, Calmann Lévy, 2024, 844 p. (Traduit de l’allemand par Daniel Cahen, Edmond Beaujon et l’auteur, traduction révisée et préfacée par Olivier Mannoni ; titre original : Die Wassertraeger Gottes)

Georges Ribbemont-Dessaignes, L’Immense beauté des cendres. Journal, inédits et autres textes (1911-1950), Édition établie et annotée par Gilles Losseroy, Meurcourt, éditions Les Cahiers, 2025, 365 p.

Pierre Perrault, Un Royaume vous attend, Préface de Jean-François Nadeau, Montréal, Lux Éditeur, 2025, 240 p.

Oliver Barrot, Portrait d’Itkine, Paris, Gallimard, 2024, 120 p.

Antoine Billot, Madame Stavisky, Paris, Gallimard, 2025, 238 p.

Antoine Flandrin, Les Barbelés, Paris, Plon, 2025, 378 p.

Marie-Hélène Voyer, Précieux Sang, suivi de Voir avec des yeux de chair, Saguenay, La Peuplade, 2025, 216 p.

Paul Kawczak, Le Bonheur, Saguenay, La Peuplade, 2025, 384 p.

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Illustrations : Maxime Marino

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Notre revue pourra être lue en accès payant sur le site internet suivant d’ici quelques mois :

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