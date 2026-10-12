Journée d'initiation à la génétique textuelle (Sorbonne)

Journée d'initiation à la génétique textuelle

22 janvier 2027, Paris, Sorbonne Université (en présence uniquement)

Cette journée de formation souhaite donner un aperçu de la génétique textuelle, en présentant ses outils, ses objets et sa terminologie. Elle souhaite également montrer aux étudiant·e·s quelques enjeux contemporains qui peuvent constituer autant de pistes pour des projets de recherche ou pour situer leurs propres recherches dans un environnement scientifique, institutionnel et médiatique. Les ateliers donnent l’occasion de travailler collectivement sur des corpus qui permettent d’envisager une application pratique des théories et méthodes de la discipline, qu’il s’agisse de nourrir des commentaires ou de préparer une édition critique.

Cette journée s’adresse en priorité aux jeunes chercheur·se·s inscrit·e·s en master ou en doctorat à Sorbonne Université, dont les objets de recherche portent sur les manuscrits et les archives, mais elle est ouverte à tout·e jeune chercheur·se intéressé·e par la génétique textuelle. L’inscription préalable, avant le 2 novembre, via le formulaire disponible ici est obligatoire. Vous recevrez une confirmation par la suite.

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Programme

9 h 15 - Tronc commun 1 (amphi Chasles)

« Genèse, objets, outils et lexique de la génétique textuelle »

Conférences : Gabriella Parussa et Edoardo Cagnan (Sorbonne Université)

11 h - Pause

11 h 15 Tronc commun 2 (amphi Chasles)

« Les archives : méthodes et enjeux »

Échanges avec Paola Italia, professeure à l’Université de Bologne, et Cécile Capot, directrice adjointe de la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet (Paris, Ve)

12 h 30 - Pause déjeuner

14 h - 16 h - Atelier au choix

Corpus médiéval (salle E658) : atelier Christine de Pizan, animé par Gabriella Parussa (Sorbonne Université)

Corpus contemporain (salle E659) : atelier Andrée Chédid, animé par Élise Nottet-Chedeville (Université Rennes 2)

Corpus italien (salle E655) : atelier Carlo Emilio Gadda, animé par Paola Italia (Université de Bologne)

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Accès

17, rue de la Sorbonne

Il est conseillé de présenter le mail de confirmation à l’entrée.

Contacts

Gabriella Parussa : gabriella.parussa@sorbonne-universite.fr

Edoardo Cagnan : edoardo.cagnan@sorbonne-universite.fr

Organisation

Sorbonne Université, STIH, UFR de Langue française, ITEM (ENS-CNRS), Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet