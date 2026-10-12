Au plateau. Formes et enjeux de la scène contemporaine #3, 2026-2027 (en ligne)

Consacrées aux poétiques et aux pratiques de la scène contemporaine, les conférences de ce webinaire questionneront les enjeux et les problématiques des formes qui ont émergé ces dernières décennies et qui font l’actualité des plateaux aujourd’hui. Fenêtre ouverte sur la recherche en études théâtrales, les formes scéniques contemporaines seront abordées selon une approche globale du fait théâtral qui se veut résolument transdisciplinaire.

Les interventions issues du cycle seront publiées sur Plateaux 21.

Cycle organisé par l’Université de Montpellier Paul-Valéry sous la direction scientifique de Pénélope Dechaufour (Département Théâtre / UFR1 – Centre de recherche RIRRA 21) en partenariat, pour cette édition 2026-2027, avec l’École académique de formation continue (EAFC) de l’Académie de Bordeaux. Le webinaire s’adresse à toutes et tous mais est plus particulièrement destiné à l’ensemble des enseignants et enseignantes des académies de Montpellier, Grenoble, Toulouse et Bordeaux.

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Programme

Jeudi 15 octobre 2026 - 17h-18h30 : Yassaman Khajehi, Université Clermont Auvergne

« La théâtralité des pratiques populaires rituelles en Iran et en Italie : quels enjeux sociaux, politiques et esthétiques ?»

Jeudi 12 novembre 2026 - 17h-18h30 : Céline Candiard, Université Lumière Lyon 2

« La proposition baroque dans la création scénique contemporaine »

Jeudi 10 décembre 2026 - 17h-18h30 : Erica Magris, Université Paris 8

« Robots et agents artificiels sur scène : un théâtre posthumain ? »

Jeudi 14 janvier 2027 - 17h-18h30 : Marie Urban, Université de Lorraine

« Processus créatif collectif avec des interprètes non professionnels (KO Brouillard de Maxence Vandevelde) »

Jeudi 11 mars 2027 - 17h-18h30 : Amandine Mercier, Université d’Artois

« Théâtres documentaires d'hier et d’aujourd’hui : écriture, représentation et réception du réel par les médias »

Jeudi 13 mai 2027 - 17h-18h30 : Oriane Maubert, Université de Strasbourg

« Scènes dansées de la marionnette contemporaine »

Jeudi 10 juin 2027 - 17h-18h30 : Marie Duret-Pujol, Université Bordeaux Montaigne

« Le théâtre en partage. Une histoire du Théâtre des Chimères »

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L’ensemble du programme a lieu en visioconférence : lien…

Contact : penelope.dechaufour@univ-montp3.fr