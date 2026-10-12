Qui a écrit ce roman ?

En retirant le 25 septembre C'était ça ou mourir de sa sélection sur la foi d'un soupçon algorithmique d'usage de l'IA, l'Académie Goncourt a fait du logiciel Pangram un juge littéraire. L'affaire Orélien pose autant la question de l'IA que celle de nos critères d'auctorialité et celle du fonctionnement des prix littéraires . Accusé par un compte anonyme, « Balance ton Claude », d'avoir écrit son premier roman avec une IA, Thélyson Orélien dément (Livres Hebdo). L'affaire n'est pas qu'hexagonale car après une affaire s'étant déroulée au Japon, au printemps, Orbit (Hachette) a retiré le roman d'horreur Shy Girl de Mia Ballard après une enquête du New York Times le dénonçant comme généré par IA (Université de Liverpool) ; l'Authors Guild et la Society of Authors ont lancé ensemble une certification « Human Authored » (Indie Author Magazine) - alors que la même Authors Guild avertit que les éditeurs ne devraient jamais retirer un livre sur la seule foi d'un détecteur (Authors Guild). Par-delà le débat sur les auctorialités augmentées en régime numérique, Fabula a beaucoup documenté ce débat où se rejoue bien sûr la mort de l'auteur selon Barthes et sa transformation en fonction-auteur chez Foucault - jusqu'au retour d'un auteur « sujet fragile » (Fabula-LhT n° 22). L'auteur solitaire, maître de chaque mot, est d'ailleurs une construction historique récente, romantique et juridique propose le séminaire « Avec les muses. Une contre-histoire de l'auteur, de Calliope à l'IA », qui suit depuis l'Antiquité les délégations d'écriture — à la muse, au copiste, au prête-plume, à la mémoire culturelle, à l'intertexte et désormais à la machine.
Editos
Actualités
Publié le par Alexandre Gefen