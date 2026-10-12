Colloque « Simone de Beauvoir in Italia. Reti, mediazioni, revisioni »

Jeudi 5 novembre et vendredi 6 novembre 2026

Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7, Aula 104

Organisé par l’Università degli Studi di Milano et avec le soutien de l'Università Roma Tre , ce colloque en italien propose d’interroger les différentes modalités de circulation et de réception de l’œuvre et de la pensée de Simone de Beauvoir en Italie.

Découvrir sur Fabula le détail du programme…

Le programme prévoit également une discussion autour d’un ouvrage italien récent consacré à Simone de Beauvoir et une table ronde sur la réception, la traduction et la récente révision de la traduction du Deuxième Sexe. Ces dialogues invitent à penser la pluralité des lectures italiennes de Beauvoir, entre littérature, philosophie, histoire culturelle et pensée féministe.

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Comité scientifique :

Giuseppe Carrara, Elena Casadio Tozzi, Paola Cattani, Marta Colleoni, Lou Pinelli