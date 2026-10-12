Au jour le jour Écrire le quotidien des classes populaires en France (XIXe-XXIe siècle)

Anaïs Albert, Fanny Gallot, Anne Jusseaume, Eve Meuret-Campfort, Clyde Plumauzille, Mathilde Rossigneux-Méheust

À quoi ont ressemblé les vies des femmes et des hommes des classes populaires en France, du XIXe siècle à nos jours ? Et comment rendre compte d'existences si diverses sur une période qui a connu des guerres, de multiples régimes politiques, des bouleversements économiques et de grandes évolutions juridiques ?

Jeunes, vieux et vieilles, de la ville ou de la campagne, croyant.es ou non, en France de longue date ou nouvellement venu.es, en couple ou célibataires, libres ou enfermé.es dans des institutions, ces personnes ont en partage de fortes contraintes matérielles et symboliques. Mais cela ne résume pas tout : à l'échelle du quotidien, le privé souvent très politique des classes populaires se révèle bien plus riche, déployant à la fois une histoire du pouvoir et celle de son expérience. Les lecteurs et lectrices découvriront le feu des contestations collectives comme le plaisir de la pêche, le stigmate de la " pute " et la figure de la " daronne ", les travaux d'aiguille, les enfants placé.es ou encore le rôle de l'eau dans les croyances rurales...

Loin d'une histoire évènementielle animée par de " grands hommes " ou d'un récit dans lequel le peuple est tour à tour héroïsé ou victimisé, Au jour le jour propose une immersion dans le quotidien de ces femmes et de ces hommes, en portant une attention particulière à la manière dont le genre structure leurs vies.

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Cet ouvrage, écrit à douze mains, est le fruit du travail au long cours du groupe Genre et classes populaires, composé d'Anaïs Albert, Fanny Gallot, Anne Jusseaume, Eve Meuret-Campfort, Clyde Plumauzille et Mathilde Rossigneux-Méheust. Ce collectif fait dialoguer l'histoire et la sociologie, enseigne et fait de la recherche ensemble depuis 2010.