Po&sie, n° 197

Po&sie 197
Jean-Christophe Bailly, L’aplomb du poème
&
Alain Borer, Valère Novarina
Virgile Novarina, Six écrits et dessins de nuit
&
Jean-Paul Bota, 18 lettres à Mathieu (Bénézet)
Yves Boudier, Vers l’issue
Armelle Cloarec, Sous le chapeau de Melania, Trump croise Mallarmé
Henri Cole, Blizzard, traduit de l’anglais par Patrick Hersant
Martin Högström, Tentatives dégagées de parler, traduits du suédois par Emmanuel Reymond
Jennifer K. Dick, L’île, poème traduit de l’anglais par Lénaïg Cariou et Virginie Poitrasson
Christophe Lamiot et Moto Nakamura, Moi, tortue
Fabio Lapiana, Se dire les choses, traduit de l’italien par Guillaume Marie
Rod Mengham, Paris by Helen, traduits de l’anglais (américain) par Anne Portugal
Alain Parreau, Disparitions
Daniel Pozner, Peut-être, peut-être pas
Guillaume Rioult, Palindromes
Etienne Vaunac, Bossuet
&
Ernesto De Martino, Ma présence pluranime aux vivants et aux morts, deux poèmes traduits de l’italien et
présentés par Martin Rueff
&
Poésie allemande d’aujourd’hui
Introduction de Habib Tengour et Hans ThillMarcel Beyer (1965-)
Nico Bleutge (1975-)
Yevgeniy Breygen (1981-)
Nobert Hummert (1962-)
Marion Porschmann (1969-)
Monika Rinck (1969-)
Markus Rolof (1973-)
Ulf Stolterfoht (1963-)
Anja Utler (1973-)
&
Catherine Coquio et Yaël Pachet, Rachel Auerbach. La shames du ghetto de Varsovie
Pierre Vesperini, L’imitatio diabolica de Hugo par Baudelaire, Réflexions sur la tradition vivante
&
Continuer, Deguy
Michel Deguy : Resingulariser, décumuler, désemphatiser