Po&sie, n° 197

Po&sie 197

Sommaire en ligne via Cairn…

Jean-Christophe Bailly, L’aplomb du poème

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Alain Borer, Valère Novarina

Virgile Novarina, Six écrits et dessins de nuit

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Jean-Paul Bota, 18 lettres à Mathieu (Bénézet)

Yves Boudier, Vers l’issue

Armelle Cloarec, Sous le chapeau de Melania, Trump croise Mallarmé

Henri Cole, Blizzard, traduit de l’anglais par Patrick Hersant

Martin Högström, Tentatives dégagées de parler, traduits du suédois par Emmanuel Reymond

Jennifer K. Dick, L’île, poème traduit de l’anglais par Lénaïg Cariou et Virginie Poitrasson

Christophe Lamiot et Moto Nakamura, Moi, tortue

Fabio Lapiana, Se dire les choses, traduit de l’italien par Guillaume Marie

Rod Mengham, Paris by Helen, traduits de l’anglais (américain) par Anne Portugal

Alain Parreau, Disparitions

Daniel Pozner, Peut-être, peut-être pas

Guillaume Rioult, Palindromes

Etienne Vaunac, Bossuet

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Ernesto De Martino, Ma présence pluranime aux vivants et aux morts, deux poèmes traduits de l’italien et

présentés par Martin Rueff

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Poésie allemande d’aujourd’hui

Introduction de Habib Tengour et Hans ThillMarcel Beyer (1965-)

Nico Bleutge (1975-)

Yevgeniy Breygen (1981-)

Nobert Hummert (1962-)

Marion Porschmann (1969-)

Monika Rinck (1969-)

Markus Rolof (1973-)

Ulf Stolterfoht (1963-)

Anja Utler (1973-)

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Catherine Coquio et Yaël Pachet, Rachel Auerbach. La shames du ghetto de Varsovie

Pierre Vesperini, L’imitatio diabolica de Hugo par Baudelaire, Réflexions sur la tradition vivante

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Continuer, Deguy

Michel Deguy : Resingulariser, décumuler, désemphatiser