Alors que nous célébrons le 150e anniversaire de la disparition de George Sand, La Forêt de Fontainebleau, ouvrage publié en 1872, est un texte militant, matriciel pour l’écologie contemporaine. L’auteure, véritable lanceuse d’alerte, qualifie la forêt de Fontainebleau de monument naturel universel et s’engage pour sa préservation.

La dévastation par le feu de cette forêt, premier parc naturel au monde dès 1861, constitue une perte irréparable pour plusieurs générations.

Cent cinquante ans plus tôt, le texte de George Sand résonne comme une admonestation, et une ode à la préservation du patrimoine naturel de l’humanité. “L’arbre finira par disparaître et la fin de la planète viendra par dessèchement, sans cataclysme nécessaire, par la faute de l’homme.”

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