Les Entretiens de la revue Po&Sie (Maison de la Poésie, Paris)

Pour ses Entretiens de rentrée, la revue Po&sie présentera son numéro 197 (2026/3) avec Jean-Christophe Bailly, Jean-Paul Bota, Yves Boudier, Leinag Cariou, Armelle Cloarec, Catherine Coquio, Jennifer K. Dick, Fabio Lapiana, Guillaume Marie, Virgile Novarina, Yaël Pachet, Virginie Poitrasson.

Et, pour la revue Po&sie, Habib Tengour, Martin Rueff, Tiphaine Samoyault.

« Cet éclat qui s’entend ou cette lueur dont le poème est la réverbération, il me semble qu’ils ne sont pas éloignés de ce que Paul Celan avait capté en forgeant grâce à la facilité combinatoire de la langue allemande le terme de Dinglichkeit, qui définit une notion dont la meilleure traduction possible serait, justement, celle d’écho de chose. Le poème ainsi envisagé – et ce n’est évidemment pas un hasard si tout en passe ici par la qualité spatiale du sonore – peut être comparé à une liste ou plutôt à une concaténation d’échos successifs formant une sorte de voûte dont le pas du lecteur entretiendrait la résonance. Cette attitude quant au sens, qui peut parfois sembler hautaine, en tout cas par rapport à d’autres, nous devrions plutôt y voir le tracé d’une précaution, et à travers elle l’expression du désir d’une contigüité entre la provenance et la source – le désir que le trajet que le sens effectue de l’une à l’autre soit le plus court possible. »

Jean-Christophe Bailly, « L’aplomb du poème », éditorial du numéro 197 de la revue Po&sie.