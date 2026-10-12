Andrew Piper, Why You Should Read More Fiction. What Data and AI Tell Us About the Value of Storytelling

Why human storytelling matters: the science behind attention, memory, and connection.

How do the stories we read shape the ways we think, perceive, and navigate the world? In this ambitious and timely book, Andrew Piper argues that fiction is far more than entertainment. Stories cultivate attention, perspective, and embodied understanding in ways increasingly vital to modern life.

Piper is the director of McGill University's ".txtlab," a digital humanities laboratory that uses AI and computational modeling to study how storytelling works. Rather than using AI to generate fiction, Piper employs these tools to analyze patterns across thousands of novels, folk tales, fan-fiction archives, and works of contemporary global literature. By translating elements of narrative—characters, emotions, objects, behaviors, social relationships, and points of view—into measurable features, his lab can identify patterns that no individual reader could easily detect through ordinary reading alone. Across these diverse traditions of storytelling, Piper demonstrates that fiction consistently foregrounds lived experience: characters moving through richly textured environments, objects charged with emotional and cognitive significance, worlds rendered through accumulated sensory detail. These patterns reveal fiction's distinctive ability to model how minds and bodies engage with their surroundings. Piper connects these findings to the cognitive science concept of embodied cognition, or the idea that thought emerges through our physical and emotional engagement with the world.

Fiction, he argues, does more than immerse us in imagined worlds. It trains us to examine experience with greater flexibility, attention, and interpretive distance. By coordinating our attention around the lives of others across cultures and centuries, stories help us inhabit perspectives that would otherwise remain inaccessible. At a moment when AI is reshaping how we think about language and creativity, Why You Should Read More Fiction offers a powerful defense of human storytelling and reading.

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Traduction :

Pourquoi les récits humains comptent : la science de l'attention, de la mémoire et du lien.

Comment les récits que nous lisons façonnent-ils nos manières de penser, de percevoir et de nous orienter dans le monde ? Dans ce livre ambitieux et opportun, Andrew Piper soutient que la fiction est bien plus qu'un divertissement. Les récits cultivent l'attention, la perspective et une compréhension incarnée, d'une manière de plus en plus vitale dans la vie moderne.

Piper dirige le « .txtlab » de l'Université McGill, un laboratoire d'humanités numériques qui recourt à l'IA et à la modélisation computationnelle pour étudier le fonctionnement des récits. Plutôt que d'utiliser l'IA pour générer de la fiction, Piper emploie ces outils pour analyser des régularités à travers des milliers de romans, de contes populaires, d'archives de fan fiction et d'œuvres de la littérature mondiale contemporaine. En traduisant des éléments du récit — personnages, émotions, objets, comportements, relations sociales et points de vue — en traits mesurables, son laboratoire peut repérer des régularités qu'aucun lecteur ne pourrait aisément détecter par la seule lecture ordinaire. À travers ces traditions narratives diverses, Piper montre que la fiction met constamment au premier plan l'expérience vécue : des personnages qui évoluent dans des environnements richement texturés, des objets chargés de signification émotionnelle et cognitive, des mondes rendus par l'accumulation de détails sensoriels. Ces régularités révèlent la capacité propre de la fiction à modéliser la manière dont les esprits et les corps s'engagent avec ce qui les entoure. Piper relie ces résultats au concept de cognition incarnée, issu des sciences cognitives, selon lequel la pensée naît de notre engagement physique et émotionnel avec le monde.

La fiction, soutient-il, fait plus que nous immerger dans des mondes imaginaires. Elle nous entraîne à examiner l'expérience avec plus de souplesse, d'attention et de distance interprétative. En coordonnant notre attention autour de la vie d'autrui à travers les cultures et les siècles, les récits nous aident à habiter des perspectives qui, sinon, resteraient inaccessibles. À l'heure où l'IA transforme notre manière de penser le langage et la créativité, Why You Should Read More Fiction propose une défense vigoureuse du récit et de la lecture humains.

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Table des matières

Introduction

1. Distant Worlds

2. Perceiving Perception

3. What Do Characters Do?

4. Things and Other Cognitive Niches

5. The Shape of Stories

6. Your Mind on Fiction

Coda: The Discipline We Need

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Voir sur le site de l'éditeur…