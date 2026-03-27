Tobias Wilke, Lautbilder und Maschinenschrift. Modelle digitaler Sprachlichkeit im 20. Jahrhundert

Wann und wie wurde Sprache zu einem digitalen Phänomen? Nicht erst durch den Aufstieg der elektronischen Datenverarbeitung, so zeigt dieses Buch, sondern im Zuge einer Entwicklung, die bereits im frühen 20. Jahrhundert einsetzte und ein breites Spektrum von Disziplinen, Wissensformen und Praxisfeldern durchzog. Der Bogen der Untersuchung reicht von den Anfängen der strukturalistischen Linguistik bis zur Informationstheorie und von der Konkreten Poesie der Nachkriegszeit bis zur Medienkunst der 80er Jahre. Anhand dieser Zusammenhänge macht die Studie deutlich, wie sprachliche Zeichen und Kommunikationssysteme in ihren digitalen Aspekten erfasst - d.h. theoretisch konzipiert, experimentell bearbeitet und ästhetisch dargestellt - wurden. Zutage tritt damit eine historische Genealogie von Sprachmodellen, die ein neues Licht auf digitale Technologien der Gegenwart und ihre diskursiven Voraussetzungen wirft.

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Traduction :

Quand et comment la langue est-elle devenue un phénomène numérique ? Non pas seulement avec l'essor du traitement électronique des données, comme le montre ce livre, mais au fil d'une évolution qui s'amorça dès le début du XXe siècle et traversa un large éventail de disciplines, de formes de savoir et de champs de pratique. L'enquête va des débuts de la linguistique structuraliste à la théorie de l'information, et de la poésie concrète de l'après-guerre à l'art médiatique des années 1980. À partir de ces liens, l'étude montre comment les signes linguistiques et les systèmes de communication ont été saisis dans leurs aspects numériques, c'est-à-dire conçus théoriquement, travaillés expérimentalement et représentés esthétiquement. Apparaît ainsi une généalogie historique des modèles de langage, qui jette une lumière nouvelle sur les technologies numériques actuelles et leurs présupposés discursifs.

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