Mona Körte, Käte Hamburger. Eine philologische Reparation

Käte Hamburgers wichtigstes Werk Die Logik der Dichtung entstand während ihres Exils in Schweden und ist von Flucht und Vertreibung geprägt. Heute zirkuliert ihr Name auch im Stadtbild oder für wissenschaftliche Programme. Aber wofür steht das Werk der deutsch-jüdischen Literaturwissenschaftlerin eigentlich? Wie hängen ihre Theorie, ihr Exil und ihre Lebensgeschichte zusammen? Mona Körte untersucht, wie der Holocaust im 20. Jahrhundert Wissenschaft und Denken verändert hat, und beschreibt Hamburgers Hauptwerk als Resultat eines im Exil verdichteten Denkstils sowie der von ihr für tot erklärten Wissenschaftstradition. Im Sinne einer Reparation, die nicht auf Restitution ausgerichtet ist, macht sie die Brüche und Widersprüche in Käte Hamburgers Werk als Spuren des Irreparablen sichtbar.

—

Traduction :

L'œuvre la plus importante de Käte Hamburger, Die Logik der Dichtung [Logique des genres littéraires], est née pendant son exil en Suède et porte la marque de la fuite et de l'expulsion. Aujourd'hui, son nom circule aussi dans l'espace urbain ou pour désigner des programmes scientifiques. Mais que représente au juste l'œuvre de cette spécialiste germano-juive de la littérature ? Comment sa théorie, son exil et l'histoire de sa vie sont-ils liés ? Mona Körte examine comment l'Holocauste a transformé la science et la pensée au XXe siècle, et décrit l'œuvre majeure de Hamburger comme le résultat d'un style de pensée condensé dans l'exil ainsi que d'une tradition scientifique qu'elle avait déclarée morte. Dans le sens d'une réparation qui ne vise pas la restitution, elle rend visibles les ruptures et les contradictions de l'œuvre de Käte Hamburger comme des traces de l'irréparable.

—

Voir sur le site de l'éditeur…