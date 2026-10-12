Olivier Mannoni, La pensée piétinée. Pourquoi le fascisme écrase la culture

Rarement la culture aura été aussi attaquée. Olivier Mannoni démontre pourquoi la voir suffoquer est la promesse d'une mort démocratique certaine.

Avec la lucidité qui le caractérise, le traducteur Olivier Mannoni part de la langue pour décrypter les coups portés à la culture. Par le verbe, il extrapole et scrute les derniers événements qui ont manqué de mettre à terre un écosystème déjà fragilisé par des enjeux technologiques comme le numérique ou l'intelligence artificielle. De la réaction à la scène d'ouverture des Jeux olympiques de 2024 à la commission d'enquête de Charles Alloncle contre l'audiovisuel public, en passant par la mainmise de Vincent Bolloré sur les univers du livre, de la presse et du cinéma, il analyse les outils belliqueux utilisés ainsi que les cibles visées, afin de lever le voile sur ce qu'hier encore l'on nommait pudiquement la droitisation de la société, mais qui apparaît bel et bien être une fascisation de la pensée. Magnats de l'industrie et de la presse, politiciens d'extrême droite et « intellectuels » bas du front semblent ne plus avoir qu'un seul but : détruire la culture pour la récupérer et l'accommoder à leur sauce (brune, évidemment).

Si avec son précédent essai paru en 2024, Coulée brune, Olivier Mannoni pouvait encore se positionner en lanceur d'alerte, les enjeux actuels exigent d'aller au-delà. Ce livre est donc porteur d'une analyse de ces manœuvres de sape, mais aussi de clés pour passer à l'action, proposer quelques moyens de les contrer et entrevoir, derrière la boue, l'espoir.

—

On peut lire dans La Libre un entretien avec l'auteur…

Sur Fabula : Olivier Mannoni, Coulée brune…