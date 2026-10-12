Cécile Alduy, D'abord ils sont venus chercher les mots

Cécile Alduy décrypte la bascule autoritaire américaine : des mots aux personnes.

Un signal d'alarme pour la France.

Cécile Alduy, professeure à Stanford et chercheuse en analyse du discours, étudie depuis des années comment l'extrême droite mène sa guerre culturelle. Depuis l'élection présidentielle américaine de 2024, ses recherches l'ont rattrapée brutalement: soudain, des centaines de mots ont été censurés, des bases de données effacées, des enseignements interdits, les universités et la démocratie attaquées. Et bientôt ce sont des étudiants, des voisins, qui disparaissent.

Comment analyser un pouvoir quand il commence par détruire les mots et les savoirs qui permettent de le comprendre ? Quand il détruit la langue elle-même ?

Dans cette enquête saisissante, Cécile Alduy raconte la bascule autoritaire américaine de l'intérieur, depuis la disparition des mots jusqu'à celle des personnes. Mais le cas américain dit plus que lui-même: il révèle la matrice commune des extrêmes droites occidentales, leur guerre contre les savoirs, les minorités, la mémoire et la réalité elle-même. Un signal d'alarme pour la France, à quelques mois de la présidentielle.

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