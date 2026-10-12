Écrire (depuis, avec, contre) l'Éducation nationale (Caen)

« L’institution au sein de laquelle vous étudiez, l’institution qui me salarie, comment elle s’appelle ? Éducation nationale, exactement. Auparavant, elle s’appelait le ministère de l’Instruction. Il y a là une bascule importante. On peut estimer qu’à travers ce passage d’un nom à l’autre, l’institution a choisi de vous dire qu’à l’école, vous ne venez pas seulement vous instruire, vous êtes invités à vous transformer. À devenir autre ». Engagée en 1932 avec Édouard Herriot1, cette bascule est rappelée au début de la pièce Éducation nationale par le personnage de Caroline Romains, professeure agrégée de philosophie, alors qu’elle répète son discours de « pré-rentrée » destiné aux Terminales du lycée Jean-Zay de la ville imaginaire de Virieux-en-Vezon. Écrite en résidence en établissement scolaire, cette pièce de François Hien et de Sabine Collardey est créée le 9 janvier 2024 au Théâtre National Populaire de Villeurbanne et chronique la vie ordinaire d’un lycée. Elle met en scène ses élèves et ses travailleurs (professeur.e.s, personnels de direction, infirmière, AESH, etc.) pris ensemble dans un ensemble de contraintes structurelles : manque de moyens et d’effectifs, tensions avec la direction, ordres contradictoires du rectorat, réformes répétées. Elle documente la vie institutionnelle de l’Éducation nationale, ainsi que sa matérialité administrative, au début des années 2020.

La journée d’études Écrire (depuis, avec, contre) l’Éducation nationale (1932-aujourd’hui) entend considérer les discours (littéraires mais aussi cinématographiques, bédéistiques, etc.) en prise avec l’institution scolaire – que celle-ci constitue la matière principale de ces œuvres (comme on le voit dans MaternA d’Hélène Bessette ou dans Un Hamster à l’école de Nathalie Quintane2) et/ou qu’elle en détermine les conditions matérielles de production, comme c’est le cas des très nombreux artistes qui sont (ou ont été) aussi des fonctionnaires de l’Éducation nationale (de Simone de Beauvoir à Annie Ernaux en passant par Pierre Bergounioux ou Marie-Hélène Lafon3). Si nous prenons comme borne de départ l’année 1932, les œuvres envisagées gagneront à être considérées en tenant compte des mutations de l’institution scolaire et de son inscription dans le débat social, du mouvement de démocratisation initié dans les années 1940, notamment par le « plan Langevin-Wallon », jusqu’au contexte de crise actuel – dont le mouvement lycéen débuté le 18 septembre 2026 est la dernière manifestation. Force est de constater qu’aujourd’hui l’Éducation nationale aimante une part significative de la production littéraire contemporaine, comme en témoigne la multiplication récente des œuvres qui prennent pour matière l’expérience enseignante. La publication rapprochée de Grand Poisson de Fabrice Sanchez (2025) et de La solitude des professeurs est infinie de Yannick Haenel (2026), dont la proximité de certains motifs et épisodes a suscité, jusqu’à la controverse, des interrogations sur leur genèse et leur circulation éditoriales, constitue un cas particulièrement révélateur. Ces publications invitent à prendre au sérieux la force d’attraction qu’exerce aujourd’hui l’Éducation nationale sur l’imaginaire littéraire : comme si l’institution constituait désormais un matériau suffisamment partagé, dense et conflictuel pour susciter, presque simultanément, des entreprises romanesques concurrentes.

Cette journée d’études s’inscrit dans les recherches explorant les liens entre la littérature et l’École, en se distinguant de ceux déjà menés sur le vaste corpus des « fictions de l’école », pour lesquelles l’institution scolaire n’apparaît parfois qu’en arrière-fond, et parfois selon des formes abstraites et idéales, désancrée de sa réalité institutionnelle. Dans le voisinage des travaux menés sur la façon dont les écrivain.e.s se rapportent à leur passé scolaire (Martine Jey, Pauline Bruley et Emmanuelle Kaës (dir.), 2017), de ceux considérant comment l’École, en tant qu’institution du littéraire (ou institution « supra-littéraire »), participe à la patrimonialisation des œuvres (Anthony Glinoer, 2025) ainsi que des recherches menées avec une orientation didactique par Nicolas Rouvière et Bénédicte Swaky-Milcent (2024), nous souhaitons contribuer à une approche située des rapports entre création et institution. Dans l’objectif de considérer comment l’Éducation nationale peut informer, même obliquement, les régimes de création eux-mêmes, il s’agira d’analyser les formes d’existence concrètes de cette institution, en tant qu’appareil d’État historiquement déterminé (matériellement contraignant, idéologiquement normatif), telles qu’elles sont saisies, travaillées, critiquées par les œuvres artistiques qui s’en emparent ou s’y développent.

Nous nous proposons ainsi d’interroger les modalités selon lesquelles les œuvres se saisissent de l’Éducation nationale, comme institution qui, dans son sens résultatif, représente ce qui est établi et comme administration (ou organisation) qui la matérialise et en planifie le fonctionnement concret4. Comme institution, l’Éducation nationale fixe les règles, les normes, les valeurs de l’École. Hélène Zimmer (qui n’est pas enseignante) interroge ainsi l’un de ces principes, celui de liberté pédagogique, mettant en scène dans son roman Les Dernières Écritures une professeure de français qui « lâche le programme » officiel pour le remplacer par Le Bilan, livre-somme sur le dérèglement climatique. Comme administration, on entend la façon dont l’institution met en œuvre concrètement l’idéal qu’elle se fixe, c’est-à-dire la gamme d’applications gestionnaires et bureaucratiques (le réseau de procédures, de textes règlementaires, de dispositifs d’évaluation, de formulaires, de chaînes hiérarchiques, etc.) qui traduisent l’idéologie en pratiques effectives. De Beauvoir qui raconte, dans La Force de l’âge, les contraintes matérielles d’une vie réglée par les horaires fixes du lycée à Quintane décrivant, dans Un Hamster à l’école, les démarches à accomplir pour animer un atelier d’écriture (remplir une « fiche d’autorisation d’absence », programmer le rattrapage de ses heures), la réalité organisationnelle d’un terrain professionnel, avec laquelle il faut négocier pour écrire (ou lire), devient elle-même matière d’écriture. On pourra aussi considérer ici les « écritures ordinaires » (Daniel Fabre, 1993, Frank Leibovici, 2020) tels que l’on en trouve sur les réseaux sociaux, à l’instar du compte Facebook wesh wesh prof (qui, par exemple, parodie la plateforme de gestion de carrière I-prof), les « journaux de profs » qu’on peut lire sur des blogs personnels, les témoignages qui s’échangent sur des forums comme Neoprofs ou encore les récits d’expérience écrits dans le cadre du projet éditorial « Raconter la vie » initié par Pierre Rosanvallon.

Nous considérerons aussi les œuvres qui ne font pas nécessairement de ce terrain leur sujet d’écriture mais qui s’écrivent selon ses contraintes pratiques, c’est-à-dire son organisation du travail (les horaires imposés, le temps disponible), les difficultés physiques et morales liées au métier d’enseignant×e, les obligations statutaires des fonctionnaires, etc. Adossé aux travaux menés dans le domaine sociologique (Nathalie Heinich, 2000, Bertrand Legendre et Corine Abensour, 2012, Bernard Lahire, 2016, Gisèle Sapiro et Cécile Rabot, 2017), il s’agira de s’intéresser à la façon dont le métier d’enseignant.e contribue à configurer des formes spécifiques de production littéraire et artistique : comment l’institution scolaire infléchit, contraint ou stimule les gestes de création ? Comment les écrivain.e.s négocient entre la sécurité donnée par l’institution (dans Argent de Hanna on apprend par exemple que le poète Christophe Tarkos a été couvert toute sa vie par la MGEN, n’ayant jamais signalé à la Sécurité sociale sa démission de l’Éducation nationale) et « la violence ordinaire » (Gilles Herrerros, 2018) inhérentes aux organisations ? Comment le quotidien professionnel (le travail pédagogique, la vie affective des établissements scolaires, les interactions institutionnelles) travaille l’imaginaire des écrivain.e.s ? Hormis le cas des écrivain.e.s-enseignant.e.s (et celui, lui aussi saillant, des écrivains-inspecteurs comme le sont Philippe Le Guillou et Olivier Barbarant), on pourra considérer aussi les œuvres réalisées dans le cadre de résidence d’écrivain.e en milieu scolaire – dispositifs qui permettent aux auteur.e.s de « s’infiltrer » dans l’Éducation nationale, selon le terme choisi par Éric Pessan dans le feuilleton de son immersion donné en 2024 pour la revue L’École des lettres – ou dans le cadre de commandes passées par l’institution, comme nous en donne l’exemple du dessinateur Jul, chargé en 2025 d’illustrer une version moderne de la Belle et la bête à destination des élèves de CM2, et dont le travail a été, en fin de compte, refusé par Elisabeth Borne.

Les propositions de communication pourront aborder les axes suivants :

1. Formes, supports, matérialité administrative.

Quels dispositifs formels sont mobilisés dans ces œuvres (autobiographie, récit, dialogue, enquête, journal intime, etc.) ? Quels en sont les supports matériels (du livre au site internet en passant par la revue ou par les réseaux sociaux) ? Dans quelles filiations esthétiques s’inscrivent-elles ? Quels rapports manifestent-elles aux œuvres canoniques des corpus scolaires, qu’il s’agisse de leur réécriture, de leur actualisation ou de leur mise en crise ? Comment intègrent-elles, manipulent-elles, détournent-elles les documents administratifs de l’Éducation nationale (extraits des Annales du Brevet dans J’adore apprendre plein de choses de Quintane, fiches des élèves, rapports d’incident dans Entre les murs de Bégaudeau, autorisation de cumul de Christophe Hanna dans Argent, etc.) ? En retour, la production des écrits administratifs par ces auteur.e.s est-elle contaminée par le travail littéraire ?

2. Critique sociale, résistance, communauté.

Quelles visions de l’école, de la pédagogie, de la littérature ou des arts eux-mêmes, sont véhiculées dans ces œuvres ? De quels rapports témoignent- elles avec le discours social et médiatique sur l’École ? Comment la littérature reconfigure-t-elle l’institution pour en faire la critique ? Dans quelle mesure ces œuvres se chargent-elles d’un « effet analyseur » (pour le dire avec les mots de l’analyse institutionnelle de René Lourau) ? De quelles formes de résistance témoignent-elles ? Quelles en sont les dimensions prescriptives ? À quelle condition l’écriture devient-elle un espace de (re)subjectivation pour des sujets administrés ? Comment ces œuvres donnent-elles à voir une économie affective du travail, des liens interpersonnels, susceptibles de perturber, déplacer ou déborder l’ordre de ces « êtres sans corps » (Luc Boltanski, 2009) que sont les institutions ? Comment ces œuvres peuvent-elles participer au « sentiment du commun » d’un groupe professionnel ?

3. Trajectoire, conditions de production, légitimation.

Quelles sont les conditions de production des œuvres, lorsqu’elles s’écrivent depuis l’Éducation nationale ? On pourra interroger l’incidence des trajectoires professionnelles sur les pratiques d’écriture et les postures d’écrivain.e.s, ainsi que les effets des contraintes concrètes du travail, qui diffèrent selon la fonction occupée dans l’institution. Il s’agira également d’examiner les circuits de publication, de diffusion et de légitimation de ces œuvres : maisons d’édition, publics visés, ainsi que le lectorat effectif et les modes de réception. Une attention pourra être portée aux modalités de réception institutionnelle de ces productions : que fait l’Éducation nationale des œuvres qui la mettent à l’épreuve ? Dans quelle mesure sont-elles intégrées aux corpus scolaires ? Avec quel processus de sélection et/ou de pacification ? Nous pourrons aussi considérer la façon dont l’Éducation nationale produit elle- même des instances de légitimation, à l’instar du Prix littéraire des enseignants de l’académie de Créteil, dont l’écrivaine-professeure Emmanuelle Bayamack-Tam a été la première présidente en 2021.

Enfin, cette journée d’études ne peut manquer d’inviter à une réflexion sur notre propre rapport à l’Éducation nationale, qui a constitué, pour nombre d’entre nous (en particulier dans le contexte de crise des recrutements à l’Université), un passage structurant dans les parcours de professionnalisation. Il importe dès lors d’interroger les effets de ce contact sur nos pratiques de recherche et d’écriture académiques, sur le regard que nous portons sur les productions artistiques liées à cette institution, mais aussi sur les formes de solidarités politiques et les réseaux d’affects qui nous lient au corps des enseignant.e.s du secondaire.

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1 Pour une histoire de l’enseignement scolaire en tant qu’institution, on pourra notamment se référer aux travaux d’Antoine Prost (1968, 2004), d’Hélène Buisson-Fenet (2009), de Jean-Noël Luc, Jean-François Condette et Yves Verneuil (2020) et de Bénédicte Girault (2024).

2 On peut citer également, parmi d’autres, La Vie professionnelle de Laurent B. de Laurent Binet (2004), Entre les murs (2006) de François Bégaudeau, J’adore apprendre plein de choses (2021) et La Cavalière (2021) de Nathalie Quintane, Les Dernières Écritures (2025) d’Hélène Zimmer, Bilan de compétences (2025) de Charles Coustille, Lisser les pointes (carnet de collège) (2025) d’Estelle Fenzy, Voir venir de Lucile Novat, etc.

3 Noms auxquels on peut ajouter ceux d’auteurs pour la jeunesse tels que Jean-Claude Mourlevat ou Bernard Friot.

4 Pour une première approche à propos du concept d’institution, dont les contours continuent d’être mouvants et sans cesse redéfinis, on pourra consulter la notice « institution » rédigée par Anthony Glinoer pour le dictionnaire en ligne Socius ainsi que l’ouvrage de synthèse de Virginie Tournay publié en 2011.

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Informations pratiques et modalités de soumission :

La journée d’études aura lieu le 5 mai 2027 à la MRSH de l’Université de Caen Normandie. Les propositions de communication, accompagnées d’un titre et d’une présentation bio- bibliographique, sont à adresser à fanny.lorent@unicaen.fr pour le 15 novembre 2026.

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Comité scientifique

Adrien Chassain (Université Paris 8) Charles Coustille (Université Gustave Eiffel) Laurent Demoulin (Université de Liège) Anne Gourio (Université de Caen Normandie) Isabelle Henry (Université de Caen Normandie) Maud Lecacheur (Université Grenoble Alpes) Denis Saint-Amand (Université de Namur).

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Bibliographie critique

Boltanski (Luc), De la critique. Précis de sociologie de l’émancipation, Paris, Gallimard, coll. « NRF Essais », 2009.

Buisson-Fenet (Hélène), L’administration de l’Éducation nationale, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2009.

Girault (Bénédicte), Mémoires d’en haut. Les archives orales de l’Éducation nationale, Paris, Éditions de l’EHESS, 2024.

Heinich (Nathalie), Être écrivain. Création et identité, Paris, La Découverte, coll. « Armilliaires », 2000.

Herreros (Gilles), La violence ordinaire dans les organisations, Toulouse, Éditions Érès, 2018.

Glinoer (Anthony), « Institution », dans Anthony Glinoer et Denis Saint-Amand (dir.), Le lexique socius, URL : https://ressources-socius.info/index.php/lexique/21-lexique/45-institution, page consultée le 28 mai 2026.

Glinoer (Anthony), Les classiques littéraires. Introduction à une sociologie, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, coll. « Espace littéraire », 2025.

Jey (Martine), Bruley (Pauline), Kaës (Emmanuelle), L’écrivain et son école (XIXe-XXe siècles), Paris, Hermann, 2017.

Lahire (Bernard), La condition littéraire. La double vie des écrivains, Paris, La Découverte, coll. « Textes à l’appui », 2006.

Leibovici (Franck), Des opérations d’écriture qui ne disent pas leur nom, Paris, Vrin, coll. « Questions théoriques », 2020.

Legendre (Bertrand) et Abensour (Corinne), Entrer en littérature. Premiers romans et primo-romanciers dans les limbes, Paris, Arkhe éditions, 2021.

Lourau (René), L’Analyse institutionnelle, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Arguments », 1970. Tournay (Virginie), Sociologie des institutions, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », 2011.

Luc (Jean-Noël), Condette (Jean-François) et Verneuil (Yves), Histoire de l’enseignement en France. XIXe-XXe siècles, Paris, Armand Colin, 2020.

Sapiro (Gisèle) et Rabot (Cécile) (dir.), Profession ? Écrivain, Paris, Cnrs Éditions, coll. « Culture et société », 2017.

Rouvière (Nicolas) et Shawky-Milcent (Bénédicte)(dir.), De l’écrivain professeur au professeur écrivant. Quels apports pour la didactique de la lecture et de l’écriture ?, Saint Martin d’Hères : UGA Éditions, coll. « Didaskein », 2024.

Prost (Antoine), L’enseignement en France. 1800-1967, Paris, Armand Colin, 1968.

Prost (Antoine), Histoire de l’enseignement et de l’éducation. IV. Depuis 1930, Paris, Perrin, coll. « Tempus », 2004.