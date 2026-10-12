"Traces et silences : l'image et l'objet, sources de récits des homosexuels". Conférence de Steven Muller (Saint-Étienne)

« Traces et silences : l'image et l'objet, sources de récits des homosexuels » est une conférence de Steven Muller.

Le 21 octobre 2026 à 18 h dans l'auditorium de l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne (ÉSAD Saint-Étienne) (14 rue Marius Patinaud, 42000 Saint-Étienne). Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Cette intervention interrogera la trace comme forme de résistance à l'oubli, et comme matrice possible d'un récit. Il s'agira de penser le reste non comme un manque ou un silence, mais comme le lieu même où se constitue un savoir. À partir de l'histoire des homosexualités, Steven Muller souhaite montrer comment ces bribes disséminées, ces indices que portent les objets et les images, peuvent être les conditions de possibilité d'une écriture et d'une intelligibilité de cette histoire.

Le projet est soutenu par l'ÉSAD Saint-Étienne, la Cité du design Saint-Étienne, la promotion Influx-Coal de l'ÉSAD Saint-Étienne et le laboratoire de recherche CERCOR (Faculté de Sciences Humaines et Sociales, Saint-Étienne / Université Jean Monnet Saint-Étienne).

Steven Muller est masteurant à l'Université Jean Monnet Saint-Étienne et historien du contemporain, du matériel, du visuel, du genre et des sexualités.