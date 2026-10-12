Rencontres PATRIX : Patrimonialiser les expérimentations audiovisuelles (Paris, Rennes)



Rencontres PATRIX (Patrimonialiser les expérimentations audiovisuelles)



octobre 2026





Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous invitons à deux rendez-vous en octobre : la séance d’ouverture du séminaire PATRIX avec Jean Davallon, le mercredi 21 octobre à Paris, et une table ronde sur la patrimonialisation des expérimentations vidéoludiques, coorganisée dans le cadre du Stunfest, le vendredi 23 octobre à Rennes.



Séminaire PATRIX / séance 1 : Patrimoine et patrimonialisation dans les années soixante

Jean Davallon, Professeur émérite, Avignon Université – Centre Norbert Elias



Mercredi 21 octobre 2026 · 16 h-19 h

Maison de la recherche de la Sorbonne Nouvelle

4, rue des Irlandais, Paris – salle Claude Simon



La généralisation de l’usage de la notion de patrimoine à partir des années soixante constitue incontestablement une mutation radicale par rapport à la tradition des monuments historiques.

On en a généralement retenu l’aspect le plus visible – la création de nouvelles catégories de patrimoines nationaux ou internationaux (patrimoines industriels, ruraux, archéologiques, ethnologiques, naturels, mondiaux, immatériels, etc.) –, parlant ou stigmatisant souvent ce que l’on a pu qualifier avec Pierre Nora d’« explosion du patrimoine ». C’était essentiellement prendre en compte l’assignation de certains types d’objets patrimoniaux à une catégorie reconnue, en mettant l’accent sur les procédures de conservation ou de sauvegarde ainsi que sur la transmission de tel ou tel « patrimoine » en tant que celui-ci contribuait à définir l’identité d’un collectif réel ou imaginé.

Mais il est important de considérer l’autre processus propre à la patrimonialisation : la construction d’un rapport au passé dans lequel les objets patrimoniaux, porteurs de valeurs cognitives, esthétiques, sociales, doivent être gardés puis transmis aux générations à venir. Ainsi, dès les années soixante émerge un intérêt pour le passé tout particulièrement de la part d’une population l’ayant connu ; cette population devient alors porteuse de mémoire. L’important est que cette situation reconfigure la patrimonialisation : elle lui donne une place dans l’enclenchement de la patrimonialisation ; elle fait de la mémoire une forme valorisée de savoir qui est transmise à côté des objets ; elle introduit une distinction entre cette population et le public. Il s’ensuit une modification de la temporalité caractérisée par une continuité entre le passé et le présent. Et ce processus va encore plus loin lorsque c’est un élément de culture qui se trouve transformé en patrimoine (dit alors « patrimoine immatériel »), puisque c’est alors la représentation savante de cet élément qui devient le moyen d’anticiper son devenir.

Une sélection d’archives audiovisuelles sera présentée dans le cadre de notre partenariat avec l’INA.





Table ronde : Les jeux vidéo à contrôleurs alternatifs, faire patrimoine de l’expérimentation vidéoludique ?

Table ronde organisée par Alexis Blanchet (Sorbonne Nouvelle, IRCAV) et Jean-Baptiste Massuet (Rennes 2, APP) en partenariat avec l’association 3 Hit Combo, organisatrice du Stunfest.

Avec Thomas François (Play-Fool), Tatiana Vilela dos Santos et Ramo (du duo Zeph & Ramo).



Vendredi 23 octobre 2026 · 16 h 30-18 h 30

Le 360, 4 bis, cours des Alliés, Rennes – salle 205



Dans le domaine de l’expérimentation vidéoludique, les jeux à contrôleurs alternatifs occupent une place singulière en dehors du marché.

Si leur caractère innovant et leur présentation dans le domaine des festivals leur confèrent une fonction éminemment avant-gardiste, la question de leur conservation et, à terme, de leur patrimonialisation se pose.

Cette table ronde réunira créateur·ices, vidéastes et chercheurs pour une discussion sur la patrimonialisation des expérimentations vidéoludiques.

Informations et modalités d’accès sur le site du Stunfest



Au plaisir de vous retrouver à ces rencontres !

L’équipe PATRIX