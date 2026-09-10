Françoise Bloch, Zoo Théâtre, Money! / Études / Points de rupture

Les trois pièces qui composent ce recueil mettent en lumière l’approche de Françoise Bloch et de ses complices du Zoo Théâtre : rendre intelligibles des sujets réputés techniques grâce à des formes théâtrales nourries du clown, du cabaret et du cinéma documentaire.

Sont ainsi éclairés le circuit de l’argent dans Money!, la loi de séparation des activités bancaires dans Études et la pression exercée en entreprise dans Points de rupture.

Ces trois textes réjouissants et hautement émancipateurs sont suivis d’un récit de Françoise Bloch sur sa méthode de travail collectif, entrecoupé de documents retraçant la tentative théâtrale unique du Zoo Théâtre.

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