Georges Bataille, Anselm Kiefer, Le bleu du ciel

Écrit en 1935, mais publié dans son intégralité en 1957, Le bleu du ciel décrit la fuite d’un homme torturé, errant à travers l’Europe orageuse des années 1930, déchiré entre ses pulsions érotiques et ses pulsions de mort incarnées par trois femmes : Lazare, une juive marxiste en lutte contre Franco, Dirty, une alcoolique et Xénie, un substitut de sa femme. Entre hallucinations, cauchemars et réalité, le personnage d’Henri Troppmann expérimente chaque fois des sentiments ambivalents. À travers ce récit, Georges Bataille nous laisse entrevoir le désœuvrement et le dégoût de son personnage face à un monde qui s'apprête à plonger dans l'abîme et l’horreur de la guerre.