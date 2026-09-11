Pierre-Marie Morel, Aristote

L’œuvre d’Aristote traduit la volonté constante de comprendre le réel dans sa diversité. Contre le risque d’une réduction du savoir aux abstractions vides, mais également contre la fascination qu’exerce la multiplicité considérée pour elle-même. Lire Aristote, c’est donc mettre la philosophie à l’épreuve, et cela dans tous les domaines où s’accomplit le travail de la raison : les principes de la philosophie naturelle, les problèmes de méthode, la science de l’être en tant que tel, la connaissance du vivant, la recherche de l’excellence morale et du bien commun. Tel est le parcours que cet ouvrage propose au lecteur. Il le fait ainsi participer à un défi radical et fondateur.