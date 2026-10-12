Varia Etudes rétiviennes

La revue Études rétiviennes publie dans son numéro annuel, outre son dossier thématique, des varia, et invite tout chercheur, confirmé ou jeune chercheur, à proposer une contribution. Pour être publié dans le n° 59 de 2027, celle-ci doit être envoyée au plus tard au 15 juillet de la même année, simultanément à la responsable des varia : magali.fourgnaud@u-bordeaux.fr et à la directrice de la revue : helene.cussac@univ-tlse2.fr

L’article contiendra 45 000 signes (notes et espaces incluses) maximum. Il sera examiné par deux spécialistes de Rétif de la Bretonne, à l’aveugle.

Les normes éditoriales sont à télécharger au lien suivant : https://www.retifdelabretonne.net/wp-content/uploads/2026/04/Feuille-de-style-Etudes-retiviennes.pdf