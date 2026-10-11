Le Temps (revue Diplômées n° 300-301)

La Revue Diplômées est une revue de l’Association Française des Femmes diplômées de l’Université. Revue scientifique à comité de rédaction, elle a pour vocation de promouvoir la recherche et la visibilité des femmes chercheuses en Europe. D’inspiration généraliste et interdisciplinaire, libre à l’égard de toute école de pensée et des modes intellectuelles. Sa périodicité est de deux livres par an, elle accueille ainsi des textes théoriques et de recherches.
La revue Diplômées est éditée par La Route de la Soie - Éditions et a désormais intégré le projet FemEnRev qui regroupe les « féminismes en revue. » Vous pouvez retrouver Diplômées depuis ses débuts : https://femenrev.persee.fr/collection/femdi
Le temps structure profondément l’expérience humaine. Il rythme la vie individuelle, organise les sociétés et nourrit les interrogations philosophiques depuis l’Antiquité. Mais qu’est-ce que le temps ? Est-il une réalité objective mesurable, une construction sociale, ou une expérience subjective ? Saint Augustin s’interrogeait déjà : « Qu’est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais ; si je veux l’expliquer, je ne le sais plus ». Des réflexions métaphysiques d’Henri Bergson sur la durée aux analyses contemporaines des temporalités sociales, le temps apparaît comme une notion plurielle, à la croisée de la philosophie, des sciences et des sciences humaines. Aujourd’hui, notre rapport au temps semble profondément transformé. L’accélération technologique, la circulation instantanée de l’information, les mutations du travail et les crises globales redéfinissent les rythmes de la vie collective. Les sociétés contemporaines oscillent entre urgence permanente, désir de ralentissement et inquiétude face aux horizons du futur. Nous invitons les auteurs à explorer les multiples dimensions du temps : temps biologique, temps psychologique, temps historique, temps social ou temps cosmique. Comment les individus et les sociétés construisent-ils leurs temporalités ? Comment penser les relations entre mémoire, présent et futur dans un monde marqué par l’incertitude et les transformations rapides ? Les contributions pourront aborder ce thème sous des angles variés (philosophie, histoire, sociologie, anthropologie, sciences cognitives, arts ou littérature) afin d’éclairer les multiples manières dont le temps façonne nos existences et nos représentations.
Date de remise des articles : de fin décembre 2026 à fin janvier 2027 aux adresses mail suivantes claude.mesmin@orange.fr et en copie à : contact@affdu.fr
Données techniques pour les articles
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- Article d’un périodique : Nom, Initiale du prénom., (Année).
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- Chapitre ou article d’un ouvrage : Nom Auteur du Chapitre, Initiale du prénom., (Année). Titre du chapitre. In, Initiale du prénom de l’éditeur de l’ouvrage, Nom de l’Éditeur de l’ouvrage, (dir.) ou (et al.), Titre de l’ouvrage (pages). Lieu édition, Éditeur.
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