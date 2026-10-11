Tristan Garcia, L'autorité est un chantage

De « l’autorité », on commence en général par regretter la crise et le déclin. À rebours de ce lamento, ce livre de philosophie ne propose pas de nous soucier de la fin supposée de « l’autorité » en général, ni d’appeler à sa restauration. Il en appréhende plutôt une grande variété de formes à l’œuvre dans notre vie psychologique et sociale. Avec la conviction que ce ne sont pas celles et ceux qui l’exercent et la rendent légitime, mais celles et ceux qui la subissent qui la connaissent le mieux, il attire notre attention sur les phénomènes charismatiques, les institutions et les grandes traditions, aussi bien que sur nos moindres manières quotidiennes de nous imposer et de nous justifier.

Au fil de cette enquête, il sera donc question de l’ascendant supposé pris par Cortès sur Moctezuma, du canon des « œuvres incon-tournables » de l’histoire de l’art occidental, du pouvoir des princes et de l’autorité du Pape… Mais on s’y intéressera également au simple fait de pointer du doigt, pour donner un ordre, à la domestication, au dressage ou aux débats sur l’éducation positive. De la profusion de ces formes d’autorité, évidentes ou plus inattendues, il se dégagera un motif commun : le chantage. Dilemmes et conflits de loyauté coincent la subjectivité. L’autorité ou le chaos : il faut choisir.

Ce livre refuse résolument un tel choix. Délivré du souci de rendre l’autorité nécessaire au bon fonction-nement des sociétés humaines, il fait le pari inverse : désamorcer ensemble les logiques autoritaires sans cesse en train de se former.

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