Paula Lorelle & Jean-Baptiste Vuillerod, Simone de Beauvoir. Corps et domination

« L’originalité de la conception beauvoirienne de la domination consiste à la comprendre à l’aune du refoulement de la nature et de la vie dont elle procède. »

Quels sont les effets de la domination sur les corps ? Pourquoi les relations entre dominants et dominés impliquent-elles la valorisation de certains corps au détriment d’autres ? Comment inventer un nouveau rapport au corps en rupture avec les normes dominantes ? De Pour une morale de l’ambiguïté à La Vieillesse, en passant par Le Deuxième Sexe, la philosophie de Simone de Beauvoir apporte une réponse originale à ces questions. Elle montre que la domination repose sur le rejet de certains aspects de l’existence humaine sur les seuls corps dominés, en particulier leur dépendance à la nature et à la société. À l’universelle ambiguïté qui caractérise toute existence humaine (à la fois nature et esprit, individuelle et collective), la domination substitue un partage hiérarchique entre des corps souverains et des corps déchus, naturalisés afin d’être soumis. Loin de valoriser la domination de la nature, comme cela lui fut longtemps reproché, Beauvoir s’attaque au contraire à cet idéal de maîtrise et dessine la possibilité d’un autre rapport au corps, à la nature et à la vie. Si l’œuvre de Simone de Beauvoir fut longtemps écartée du corpus philosophique officiel, exclusivement masculin, elle fait aujourd’hui l’objet d’une redécouverte salutaire. Cet ouvrage s’inscrit dans le sillage de ce renouvellement. Au-delà d’une lecture uniquement centrée sur Le Deuxième sexe, le livre réinscrit la critique de la domination masculine dans une réflexion plus générale sur le corps.

Paula Lorelle est maîtresse de conférences à l’Institut catholique de Paris. Ses travaux portent sur le sensible et le corps dans la philosophie contemporaine. Elle a publié Le Sensible à l’épreuve de la raison (Mimésis, 2019) et La Sensibilisation du sens. De Husserl à la phénoménologie française (Hermann, 2021).

Jean-Baptiste Vuillerod travaille sur la philosophie allemande et ses réceptions dans la philosophie française contemporaine. Il a notamment publié Hegel féministe, les aventures d’Antigone (Vrin, 2020), Theodor W. Adorno. La domination de la nature (Amsterdam, 2021), La Naissance de l’anti-hégélianisme. Louis Althusser et Michel Foucault, lecteurs de Hegel (ENS éditions, 2022) et La Révolution trahie. Deleuze contre Hegel (Septentrion, 2023).

Couverture © Sylvain Lamy