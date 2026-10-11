Geografías íntimas, ficcionales y viajeras de Rafael Chirbes (Brest)

Los días 18 y 19 de marzo de 2027 tendrá lugar en Brest (Universidad de Bretaña Occidental) un coloquio coorganizado con la Universidad Grenoble-Alpes que versará sobre la obra de Rafael Chirbes (tanto la ficción como los diarios, los ensayos, las colaboraciones periodísticas). El enfoque privilegiado será la geografía, temática que incluye tanto los recorridos “biográficos” (especialmente los viajes personales o profesionales, mudanzas, lugares de vida del autor, huidas y refugios) como la “geografía” interna de las obras, es decir, el diseño de una topografía ficcional. Esta incluye los espacios referenciales o imaginados, que van transformándose y evolucionando de novela en novela (pueblos, ciudades, capitales, países, litorales y sierras, territorios personales o sociales, etc.).

Si el origen etimológico del término “geografía” (escribir, grabar o dibujar la tierra) puede ser un punto de partida que permite examinar la escritura y las representaciones del espacio físico, su dimensión disciplinar invita a contemplar la relación entre los seres y los lugares. Desde el ámbito de las ciencias sociales y humanas, la geografía introduce el “territorio”, como concepto que teoriza la capacidad de acción, de asimilación y de apropiación de los individuos sobre un lugar determinado. En este sentido, el territorio está profundamente condicionado por las relaciones de poder que los individuos establecen entre sí, pero también por la red de jerarquías que producen entre ellos y los espacios que habitan.

El espacio chirbesiano no constituye, por otra parte, una realidad estática: es un espacio estratificado, atravesado por temporalidades diversas, en el que las huellas del pasado conviven con las transformaciones del presente y permiten proyectar interrogantes sobre el futuro. Los lugares pueden así conservar, ocultar, borrar o resignificar memorias individuales y colectivas, al tiempo que las mutaciones económicas, sociales y políticas modifican los modos de habitarlos, percibirlos y representarlos.

En todas sus vertientes, la obra de Rafael Chirbes indaga tanto en las formas de representar el espacio como en los modos de transcribir esas tensiones. En su conjunto, el legado de Chirbes ayuda no sólo a considerar las complejas relaciones de los seres con los lugares, sino también a entender el espacio como un fenómeno inestable que refleja, y a veces produce, las variaciones que las pulsaciones económicas, históricas y políticas imprimen en la sociedad.

Las propuestas de comunicaciones se relacionarán con el imaginario geográfico de Rafael Chirbes presente en las ficciones, los diarios, los ensayos, los reportajes, las colaboraciones en la prensa. Desde enfoques geocríticos o geopoéticos, pero también simbólicos, políticos, privados, históricos, se podrán abordar entre otras líneas:

● los territorios trazados y sus evoluciones;

● las formas de cartografiar, ficcionalizar y experimentar el espacio;

● las geografías urbanas, periurbanas, rurales, domésticas e íntimas;

● las geografías sociales y económicas, los espacios del trabajo, de la producción y del consumo;

● las interacciones o tensiones entre los espacios, entre el ser humano y su entorno;

● las relaciones entre espacio, cuerpo, percepción y experiencia sensible;

● los paisajes, la naturaleza y el medioambiente;

● una geografía de los lugares de memoria;

● los éxodos, desplazamientos, exilios;

● la escritura “viajera” de Rafael Chirbes y sus recorridos;

● la gastronomía relacionada con los espacios…

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La lengua del coloquio será el español y la modalidad presencial.

El plazo para enviar el resumen de las comunicaciones estará abierto hasta el 4 de diciembre de 2026.

Las propuestas (con una extensión máxima de 400 palabras) acompañadas de un breve currículum vitae deberán enviarse a lirios.mayans@univ-brest.fr y a catherine.orsini-saillet@univ-grenoble-alpes.fr

La admisión de las comunicaciones estará sujeta a la aprobación del comité científico y la notificación de aceptación o rechazo se enviará a finales de diciembre de 2026.