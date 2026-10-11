Arts, Littérature et Politique dans les États de Savoie à la fin du XVIe s. (Musée des Beaux Arts de Chambéry)

Arts, Littérature et Politique dans les États de Savoie à la fin du XVIe siècle

Colloque International

3 et 4 juin 2027

Musée des Beaux Arts de Chambéry

Organisation : Pierre Savouret (Université Savoie Mont Blanc)

Le colloque ALPES (Arts, Littérature et Politique dans les Etats de Savoie à la fin du XVIe siècle) explorera la période littéraire, artistique et culturelle comprise dans la seconde partie du XVIe siècle et le début du XVIIe siècle dans le duché de Savoie. Cette période, qui reste en grande partie à étudier, se caractérise par un éloignement de la position traditionnelle pro-française, remplacée par un alignement progressif avec l’Espagne de Philippe II de Habsbourg. Après la bataille de Saint Quentin (1557) remportée par le duc Emmanuel Philibert de Savoie au service de l’Espagne, le duc obtient l’évacuation de la Savoie par les troupes françaises en 1559 et transfère la cour de Chambéry à Turin en 1563. La collaboration militaire et diplomatique hispano-savoyarde se concrétise par l’union du futur duc de Savoie, Charles-Emmanuel, avec la fille cadette de Philippe II, Catherine Michelle, à Saragosse en 1585. La duchesse vit douze ans à Turin, jusqu’à sa mort en 1597 après avoir donné au Duc un dixième enfant. Les héritiers sont élevés et formés à la cour de Madrid auprès de leurs cousins Habsbourg afin de conférer aux futurs ducs le prestige des princes espagnols.

La période étudiée est marquée par un essor des échanges littéraires, artistiques et culturels de la Savoie avec les cours européennes les plus influentes. Des intellectuels de renom tels que Jorge de Montemayor, Claude-Marc Buttet, Honoré d'Urfé, Claude Vaugelas, François de Salles, Antoine Favre, Jacques Peletier du Mans, le Tasse ou Giovan Battista Marino vivent ou séjournent en Savoie pendant cette période. Une grande quantité de textes littéraires arrivent d’Espagne dans le duché et d’autres y sont écrits en espagnol, en italien, en français et en latin. Le peintre Jan Kraek, dit Giovanni Carraca, actif en Espagne, à Chambéry et à Turin de 1568 à 1607, est le portraitiste de la cour et fournit aux ducs une œuvre destinée illustrer la proximité de la cour de Turin avec celle de Madrid. Le duc fait construire à partir de 1585 le palais de Mirafiori, jamais achevé et détruit au XIXe siècle, cadeau à la duchesse et dont la vocation était d’accueillir la cour. Cette émulation artistique vise à élever le prestige du duché de Savoie à celui d’un royaume et ainsi qu’à légitimer les ambitions de conquêtes du duc. L’art et la littérature comme reflet de la puissance d’un Etat et comme instrument de soft power constituent précisément le cœur de la réflexion proposée par ce colloque.

Les contributions pourront notamment interroger :

- La nature de la production littéraire (poétique, théâtrale et romanesque) à la cour de Savoie dans toutes les langues qui y sont pratiquées : l’italien, le français, l’espagnol et le latin. On s’intéressera particulièrement à sa fonction de propagande politique, mais aussi aux jeux de pouvoir qui se développent au sein de la cour, notamment ceux qui illustrent la rivalité franco-espagnole. La production poétique de Charles-Emmanuel lui-même, en italien, en français et en espagnol, constitue un corpus encore à étudier.

- Le rôle de la production artistique dans la politique culturelle du duché, notamment la dimension symbolique des œuvres de Carraca et du projet architectural de Mirafiori dans la représentation du pouvoir.

- Les documents diplomatiques en lien avec les problématiques d’influence de la France et de l’Espagne sur le duché de Savoie, notamment la correspondance qu’entretint la duchesse Catherine Michelle avec son père Philippe II d’Espagne, son époux Charles-Emmanuel ainsi qu’avec d’autres personnalités.

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Les propositions de communication (environ 1.000 signes), accompagnées d’une brève présentation biobibliographique, peuvent être adressées jusqu’au 31 janvier 2027, à : pierre.savouret@univ-smb.fr

Les propositions comme les communications pourront être rédigées en français, en italien ou en espagnol.

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Comité scientifique :

Silvia D’Amico (Université Savoie Mont Blanc), Maria Consolata Pangallo (Université de Turin), Moreno Savoretti (Université Savoie Mont Blanc), Carlo Basso (Université de Turin), Pierre Savouret (Université Savoie Mont Blanc)

Calendrier :

- 31 janvier 2027 : dépôt des propositions de communication

- 31 février 2027 : réponse de l’évaluation du comité scientifique

- 3 et 4 juin 2027 : colloque à Chambéry