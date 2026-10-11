Diplômées, n°298-299 : "Beauté"

Qu’est-ce que la beauté ? Une expérience sensible, une construction culturelle, une norme sociale, une relation au monde ? Le numéro double 298-299 de la revue Diplômées explore les manifestations et les ambivalences du beau en croisant les perspectives de la philosophie, de la littérature, de l’histoire de l’art, de la psychologie, de la psychanalyse et des sciences sociales.

Les contributions interrogent aussi bien l’émotion esthétique que les conditions de sa production et de son partage. Elles examinent les relations entre beauté, corps et subjectivité, les injonctions esthétiques qui pèsent sur les femmes, ainsi que les pouvoirs de reconnaissance et d’exclusion attachés au regard. Une attention particulière est portée aux artistes femmes et aux transformations contemporaines des régimes du visible.

La littérature occupe une place importante dans ce dossier. De Balzac au roman contemporain, de Simone de Beauvoir au surréalisme et à la poésie de Zhao Lihong, les études réunies abordent la beauté des personnages, les rapports entre le beau et le laid, les enjeux des représentations de genre et les dimensions musicales, structurelles et sensibles de l’écriture. Elles envisagent la beauté comme un événement de lecture, une expérience du souffle ou une résonance qui se prolonge au-delà du texte.

Revue de l’Association française des femmes diplômées des universités (AFFDU), Diplômées a pour vocation de promouvoir la recherche et la visibilité des femmes chercheuses.

Ont participé à ce numéro : Elizaveta Korzhova, Renée Gérard, Patrick Gilormini, Wenbo Gong, Susanna Caviglia, Nathalie Kremer, Sonia Bressler, Magali Crochard, Antonin Amy-Menichetti, Marie Bagi, Francine Rosenbaum, Samia Smida, Deborah Winterstein-Graciani, Dadi Saddik, Annick Lemoine, Svitlana Matiichak, Nadège Guillard, Claude Mesmin, Luisa Messina, Chandra Feupeussi, Karoui Brahim, Théclaire Boyom Tatap, El Jaouhari Adil, Chen Jing, Zied Smat, Lucia Pasini, Sophie Ireland, Sophie Devineau, Margot Dyen, et François Felin.